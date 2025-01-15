Врач Белоусов рассказал, как быстро помочь человеку при пищевом отравлении
Врач Белоусов: признаки пищевого отравления могут появиться уже через несколько часов после употребления испорченного продукта.
Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов напомнил россиянам об опасности пищевого отравления, жертвой которого может оказаться практически любой человек.
Какие продукты чаще всего вызывают отравление. Врач Белоусов перечислил:
- Морепродукты;
- Мясо;
- Яйца;
- Молочные продукты;
- Консервы.
Симптомы. Белоусов уточнил, что отравление может проявиться спустя несколько часов после того, как была съедена опасная пища. Что наблюдается при пищевом отравлении:
- Боли в животе;
- Тошнота и рвота;
- Повышение температуры;
- Слабость, бледность;
- Снижение давления, головокружение.
Прежде всего, человеку нужно промыть желудок.
«Первым делом надо дать пострадавшему кипяченой воды комнатной температуры, которая вызовет рвоту, и продолжать, пока вода не станет чистой. Эта процедура противопоказана детям младше двух лет, людям с заболеваниями сердца или инсультом, а также тем, кто находится в бессознательном состоянии», - сказал Белоусов в комментарии РИАМО.
После промывания желудка, если нет диареи, пострадавшему человеку можно дать слабительное средство, затем – теплый чай без сахара.
«Лекарства, кроме сорбентов и слабительных, без рекомендации врача лучше не принимать», - подчеркнул эксперт.
Он обратил внимание, что в обстоятельствах отравления необходимо следить за состоянием больного. В случае острого недомогания или резкого ухудшения его состояния нужно без долгих раздумий вызвать скорую помощь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после новогодних праздников у многих людей могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой и признаки панкреатита.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгений Белоусов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
Оставить комментарий