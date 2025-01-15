Врач Белоусов рассказал, как быстро помочь человеку при пищевом отравлении

Морепродукты;

Мясо;

Яйца;

Молочные продукты;

Консервы.

Боли в животе;

Тошнота и рвота;

Повышение температуры;

Слабость, бледность;

Снижение давления, головокружение.

«Первым делом надо дать пострадавшему кипяченой воды комнатной температуры, которая вызовет рвоту, и продолжать, пока вода не станет чистой. Эта процедура противопоказана детям младше двух лет, людям с заболеваниями сердца или инсультом, а также тем, кто находится в бессознательном состоянии», - сказал Белоусов в комментарии РИАМО

«Лекарства, кроме сорбентов и слабительных, без рекомендации врача лучше не принимать», - подчеркнул эксперт.

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов напомнил россиянам об опасности пищевого отравления, жертвой которого может оказаться практически любой человек.Врач Белоусов перечислил:Медик добавил, что если эти продукты не были должным образом приготовлены или неправильно хранились, они могут стать источником опасных микроорганизмов, способных вызвать острые отравления.Белоусов уточнил, что отравление может проявиться спустя несколько часов после того, как была съедена опасная пища. Что наблюдается при пищевом отравлении:При первых признаках отравления необходимо действовать быстро, подчеркнул врач.Прежде всего, человеку нужно промыть желудок.После промывания желудка, если нет диареи, пострадавшему человеку можно дать слабительное средство, затем – теплый чай без сахара.Он обратил внимание, что в обстоятельствах отравления необходимо следить за состоянием больного. В случае острого недомогания или резкого ухудшения его состояния нужно без долгих раздумий вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после новогодних праздников у многих людей могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой и признаки панкреатита

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