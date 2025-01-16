Врач Бурнацкая: ослабление организма – главный фактор простуды. Что его ослабляет?
Врач-терапевт Бурнацкая посоветовала россиянам укреплять организм, чтобы противостоять сезонным ОРВИ.
Врач-терапевт Светлана Бурнацкая предупредила о том, что ослабление организма является одной из ключевых причин подверженности респираторным вирусным инфекциям, простуде.
«Ослабленность организма и большое количество времени в закрытых помещениях зимой приводят к тому, что чаще всего заболевание появляется в холодную погоду», - уточнила медик в комментарии для РИАМО.
Бурнацкая напомнила, что ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, когда люди вдыхают зараженный воздух. Она обратила внимание, что простудой легко можно заразиться в местах с большим скоплением людей. При этом врач отметила, что большом расстоянии между заболевшим и здоровым человеком, а также если помещение хорошо проветривается, риск инфекции снижается.
Медик добавила, что инфицироваться можно через предметы, которые использовались больным человеком, например, посуду или полотенце,
Кроме того, возможна «самоинфекция», когда вирус уже присутствует в организме, но иммунная система борется с ним. Если ее ресурсов недостаточно, болезнь начинает развиваться активнее, утяжеляется.
«Ослабление иммунной системы — главная причина простуды. Это может происходить из-за переохлаждения, хронического стресса, нехватки сна, неправильного питания или дефицита витаминов. Вредные привычки приводят к ослаблению организма, а долгое пребывание в закрытых, плоховентилируемых помещениях снижает возможность сопротивления инфекциям», - предупредила терапевт.
Бурнацкая напомнила, что простуда развивается не стремительно как грипп, а медленнее. Сначала появляется слабость, возникает першение в горле, затем – кашель, насморк, головная боль, повышение температуры.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России начал распространяться так называемый «молниеносный» грипп.
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Светлана Бурнацкая
Здоровье
врач-терапевт, профпатолог
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