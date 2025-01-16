Врач Бурнацкая: ослабление организма – главный фактор простуды. Что его ослабляет?

«Ослабленность организма и большое количество времени в закрытых помещениях зимой приводят к тому, что чаще всего заболевание появляется в холодную погоду», - уточнила медик в комментарии для РИАМО

«Ослабление иммунной системы — главная причина простуды. Это может происходить из-за переохлаждения, хронического стресса, нехватки сна, неправильного питания или дефицита витаминов. Вредные привычки приводят к ослаблению организма, а долгое пребывание в закрытых, плоховентилируемых помещениях снижает возможность сопротивления инфекциям», - предупредила терапевт.

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая предупредила о том, что ослабление организма является одной из ключевых причин подверженности респираторным вирусным инфекциям, простуде.Бурнацкая напомнила, что ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, когда люди вдыхают зараженный воздух. Она обратила внимание, что простудой легко можно заразиться в местах с большим скоплением людей. При этом врач отметила, что большом расстоянии между заболевшим и здоровым человеком, а также если помещение хорошо проветривается, риск инфекции снижается.Медик добавила, что инфицироваться можно через предметы, которые использовались больным человеком, например, посуду или полотенце,Кроме того, возможна «самоинфекция», когда вирус уже присутствует в организме, но иммунная система борется с ним. Если ее ресурсов недостаточно, болезнь начинает развиваться активнее, утяжеляется.Бурнацкая напомнила, что простуда развивается не стремительно как грипп, а медленнее. Сначала появляется слабость, возникает першение в горле, затем – кашель, насморк, головная боль, повышение температуры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России начал распространяться так называемый «молниеносный» грипп

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