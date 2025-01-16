Уролог Гладышев: увеличение пениса филлерами может обернуться фатальными последствиями
Врач-уролог Гладышев предупредил мужчин об опасности такой процедуры.
Уролог Владислав Гладышев заметил, что в Сети сегодня можно встретить много объявлений с обещанием добиться увеличения пениса уколами ботокса и введением филлеров – для этого порой мужчинам даже не нужно ехать в клинику, процедуры выполняются в выездном порядке на дому.
Гладышев подчеркнул, что увеличение полового органа подобными способами тесно связано с рисками ошибок, неутешительных результатов процедур и нарушений в работе мужского организма. Он обратил внимание, что в худшем случае выполняемые манипуляции могут привести к фатальным последствиям.
«Самым серьезным последствием введения филлеров является вероятность инфицирования, которое может привести к летальному исходу. Также уколы рискуют спровоцировать болезнь Пейрони, когда половой член начинает искривляться. Достаточно часто это сопровождается очень болезненными ощущениями», - поделился врач с «Москвой 24».
Помимо этого, добавил он, вышеназванные процедуры могут спровоцировать нарушения микроциркуляции, при которых окажутся повреждены мелкие сосуды, или случится тромбоз. Последствием этого может стать потеря эрекции, развитие эректильной дисфункции.
Вдобавок у пациента может оказаться непереносимость вводимых препаратов, и тогда случится анафилактический шок.
Владислав Гладышев призвал мужчин не выполнять никаких медицинских манипуляций вне специализированных клиник.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что существует минимум три способа увеличить размер пениса без инвазивных вмешательств.
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Владислав Гладышев
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врач-уролог-андролог
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