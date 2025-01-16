Уролог Гладышев: увеличение пениса филлерами может обернуться фатальными последствиями

«Самым серьезным последствием введения филлеров является вероятность инфицирования, которое может привести к летальному исходу. Также уколы рискуют спровоцировать болезнь Пейрони, когда половой член начинает искривляться. Достаточно часто это сопровождается очень болезненными ощущениями», - поделился врач с «Москвой 24».

Уролог Владислав Гладышев заметил, что в Сети сегодня можно встретить много объявлений с обещанием добиться увеличения пениса уколами ботокса и введением филлеров – для этого порой мужчинам даже не нужно ехать в клинику, процедуры выполняются в выездном порядке на дому.Гладышев подчеркнул, что увеличение полового органа подобными способами тесно связано с рисками ошибок, неутешительных результатов процедур и нарушений в работе мужского организма. Он обратил внимание, что в худшем случае выполняемые манипуляции могут привести к фатальным последствиям.Помимо этого, добавил он, вышеназванные процедуры могут спровоцировать нарушения микроциркуляции, при которых окажутся повреждены мелкие сосуды, или случится тромбоз. Последствием этого может стать потеря эрекции, развитие эректильной дисфункции.Вдобавок у пациента может оказаться непереносимость вводимых препаратов, и тогда случится анафилактический шок.Владислав Гладышев призвал мужчин не выполнять никаких медицинских манипуляций вне специализированных клиник.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что существует минимум три способа увеличить размер пениса без инвазивных вмешательств.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.