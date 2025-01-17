Врач Гадзиян назвал малоизвестный признак рака предстательной железы

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пациент у врача

Онкоуролог Марк Гадзиян: мужчинам ближе к 50 годам нужно обязательно проверять состояние простаты.

Врач Гадзиян призвал мужчин возрастом около 50 лет обращать пристальное внимание на симптомы, говорящие о нездоровой предстательной железе, а также посещать специалистов и проверяться, чтобы исключить возможный рак. В качестве примера, подтверждающего важность таких проверок, медик поделился в Telegram-канале случаем из своей практики.

Гадзиян рассказал, что к нему на прием пришел 49-летний мужчина, которого убедила пойти к онкологу жена. Этому пациенту в течение нескольких месяцев лечили простатит. Его основная жалоба была связана с частыми позывами к мочеиспусканию и болями, о которых обычно стараются не рассказывать.

Поинтересовавшись выполненными анализами, Гадзиян обратил внимание на показатели ПСА – простат-специфического антигена, считающегося маркером рака простаты.

«У пациента ПСА крови был год назад 2.3 нг/мл, а затем резко вырос до 5 нг/мл», - сообщил врач.

Гадзиян назвал малоизвестным признаком рака предстательной железы ПСА на уровне 2.5 нг/мл.

«Не все знают, но уровень 2.5 нг/мл уже критичен в таких случаях», - сказал об этом он.

Своему пациенту врач назначил  МРТ таза с контрастом, и при проведении этой процедуры были выявлены «участки с сомнительными данными». Выполненная затем биопсия подтвердила предположение уролога об имеющейся опухоли – это был рак предстательной железы.

Марк Гадзиян подчеркнул, что выявление такого рака на ранней стадии позволяет успешно проводить лечение. Мужчине была выполнена операция, все обошлось без побочных эффектов и осложнений. Спустя два месяца показатели ПСА составили 0 НГ/мл.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы должны побудить мужчину пройти проверку на возможный рак предстательной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Здоровье
хирург, онкоуролог, кандидат медицинских наук
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Теги : рак предстательной железы, диагностика рака, Марк Гадзиян