«Помогает вода»: врач Бережанский назвал простой способ предотвратить ОРВИ у детей

87 Фото: https://unsplash.com/photos/person-holding-clear-drinking-glass-PCpoG06fcUI
стакан воды в руке

Врач Павел Бережанский: питье простой воды является эффективной мерой профилактики сезонных ОРВИ.

В сезон бушующих вирусных инфекций их первыми жертвами становятся дети, посещающие дошкольные учреждения и школу – в детских коллективах такие заболевания распространяются быстрее всего. Врач Бережанский назвал простой способ предотвратить ОРВИ у детей – он посоветовал родителям как можно чаще поить их обычной водой, назвав ее отличным средством защиты от инфекций.

«Если ребенок пьет немного и нечасто, то слизистая носоглотки пересыхает, снижаются ее защитные функции, и вирусы и бактерии цепляются легче. Вода помогает поддерживать слизистую увлажненной, и к тому же чисто механически смывает вирусы и бактерии, которые находятся на ней», - поделился медик с aif.ru.

Бережанский подчеркнул, что в сезон ОРВИ крайне важно соблюдать питьевой режим. Он напомнил, что действующее в помещениях отопление «высушивает» воздух, от чего страдают слизистые оболочки и ткани. В таких условиях, по словам врача, вода всегда должна быть под рукой, и на протяжении дня ее нужно периодически понемногу пить независимо от того, ощущается ли жажда.

«В идеале пить следует каждый час-полтора, делая один ии несколько глотков», - уточнил медик.

Бережанский обратил внимание, что детей нужно приучать утолять жажду именно водой, а не напитками, содержащими сахар и много простых углеводов, – это помогает избежать развития ожирения и эндокринных нарушений.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди чаще других подвергаются простудным заболеваниям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Павел Бережанский
Павел Бережанский
Здоровье
врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, доцент Сеченовского университета
Читать MedikForum.ru в
Врач Бережанский назвал судороги среди признаков тяжелой аллергии на холод
Врач Бережанский: жара сгущает кровь и создает дополнительную нагрузку на сердце
Врач Бережанский: невозможность выполнять обычные дела может говорить о сезонной депрессии
Теги : защита от болезней, дети, Павел Бережанский
«Помогает вода»: врач Бережанский назвал простой способ предотвратить ОРВИ у детей
Диетолог Писарева ответила, какие продукты подходят для перекуса перед сном
Врач Сюракшина: перекусывать консервированной кукурузой нужно правильно