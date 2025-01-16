«Помогает вода»: врач Бережанский назвал простой способ предотвратить ОРВИ у детей
Врач Павел Бережанский: питье простой воды является эффективной мерой профилактики сезонных ОРВИ.
В сезон бушующих вирусных инфекций их первыми жертвами становятся дети, посещающие дошкольные учреждения и школу – в детских коллективах такие заболевания распространяются быстрее всего. Врач Бережанский назвал простой способ предотвратить ОРВИ у детей – он посоветовал родителям как можно чаще поить их обычной водой, назвав ее отличным средством защиты от инфекций.
«Если ребенок пьет немного и нечасто, то слизистая носоглотки пересыхает, снижаются ее защитные функции, и вирусы и бактерии цепляются легче. Вода помогает поддерживать слизистую увлажненной, и к тому же чисто механически смывает вирусы и бактерии, которые находятся на ней», - поделился медик с aif.ru.
Бережанский подчеркнул, что в сезон ОРВИ крайне важно соблюдать питьевой режим. Он напомнил, что действующее в помещениях отопление «высушивает» воздух, от чего страдают слизистые оболочки и ткани. В таких условиях, по словам врача, вода всегда должна быть под рукой, и на протяжении дня ее нужно периодически понемногу пить независимо от того, ощущается ли жажда.
«В идеале пить следует каждый час-полтора, делая один ии несколько глотков», - уточнил медик.
Бережанский обратил внимание, что детей нужно приучать утолять жажду именно водой, а не напитками, содержащими сахар и много простых углеводов, – это помогает избежать развития ожирения и эндокринных нарушений.
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Павел Бережанский
Здоровье
врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, доцент Сеченовского университета
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