Чем полезен утренний стакан воды: врач назвала четыре плюса для здоровья

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употребление воды

По словам врача Уразаковой, утренняя привычка, такая как питье воды, положительно влияет на организм.

Врач-гастроэнтеролог из Уфы Элена Уразакова обратила внимание на пользу для здоровья утреннего ритуала в виде употребления воды. Рассуждая, чем полезен для здоровья утренний стакан воды: врач назвала четыре плюса, которые дает привычка выпивать стакан воды после пробуждения.

В частности, одним из плюсов является восстановление водного баланса после сна. Уразакова отметила, что во время сна ночью человеческий организм теряет жидкость посредством дыхания и потоотделения.

Прием стакана воды утром помогает восполнить потерю влаги, констатировала медик.

Врач-гастроэнтеролог добавила, что еще одним плюсом анной привычки для здоровья является активизация обмена веществ. Уразакова почеркнула, что особенно полезно пить теплую воду, которая оказывает стимулирующее действие на желчный отток,   тем самым помогая предотвратить застойные явления в желчном пузыре.

Другим положительным эффектом регулярного утреннего стакана воды врач назвала улучшение самочувствия. Гастроэнтеролог заявила, что употребление воды после пробуждения позволяет почувствовать бодрость и повышает уровень энергии.

Кроме того, к плюсам для здоровья медик причислила эффект оздоровления кожи. Уразакова сообщила, что регулярный утренник стакан воды поддерживает необходимое коде увлажнение, кожи, профилактирует сухость и ранние морщины.

В разговоре с UfaTime.ru врач заключила, что этот простой ритуал необходимо включать в повседневную жизнь, положительные изменения благодаря ему произойдут достаточно быстро.

До того врач-гастроэнтеролог Алия Усеева высказалась о том, что по поводу пользы выпиваемого утром натощак стакана воды существует немало мифов. Она предупредила, что некоторые пациенты, начиная пить воду натощак по утрам, сталкивались с появлением дискомфортных состояний, тяжестью в животе.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для устранения отеков на лице из рациона полезно исключать определенный тип пищи.

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Элена Уразакова
Элена Уразакова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : употребление воды, полезные привычки, Элена Уразакова
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