Врач Тихомирова: привычка пить утром воду снижает риск образования тромбов

«Поддержание водного баланса в организме препятствует сгущению крови и, как следствие, уменьшает риск образования тромбов».

«Выпитый стакан воды позволяет организму лучше справляться с патогенными микроорганизмами за счет улучшения работы лимфатической системы, а также способствует профилактике образования камней в почках и заражения инфекциями мочевыводящих путей».

Врач Тихомирова рассказала изданию «Известия», что привычка пить утром воду способствует восстановлению водного баланса, ухудшающегося из-за того, что человеческое тело теряет жидкость за период ночного сна. Также она стимулирует работу пищеварительного тракта, мочевыделительной системы. Еще один плюс такого ритуала – это профилактика излишнего сгущения крови и связанных с ним опасностей. Как отметила Тихомирова, привычка пить утром воду снижает риск образования тромбов.Медик добавила, что благодаря эффекту разжижения крови (вследствие выпитой воды) может улучшаться работа мозга, поскольку кровообращение становится более активным, и он получает достаточно питательных веществ. Привычка пить воду по утрам в этом плане может быть особенно полезной пожилым людям.Дополнительно Тихомирова назвала другие ее важные для здоровья преимущества:Ранее портал MedikForum.ru писал о способности кофе защищать сердце и сосуды от старения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.