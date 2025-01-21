Врач объяснил, как самостоятельно определить возникшую при гриппе пневмонию

«Любой вирус, распространяющийся воздушно-капельно, идет через верхний дыхательный путь, попадает в носоглотку и ротоглотку, а оттуда опускается с воздухом в легкие, где проникает в эпителий, кровь и сосуды», - констатировал врач.

Слабость, интоксикационный синдром;

Затрудненное дыхание, одышка;

Повышенная температура, которая не сбивается лекарствами;

Кашель с непрозрачными выделениями.

«Кашель получается непродуктивный, то есть он не выходит из глубины. Или при откашливании выходит что-то рыжее с примесью и даже с кровью», - уточнил специалист.

О том, как самостоятельно определить возникшую при гриппе пневмонию, терапевт Звонков рассказал в беседе с «Радио 1». Медик отметил, что воспаление легких может развиться как осложнение не только гриппа, но фактически любой респираторной вирусной инфекции.По словам Звонкова, на возникшую пневмонию указывают следующие симптомы:Звонков подчеркнул, что при изнурительном кашле с густой непрозрачной мокротой нужно обязательно обращаться к врачам и делать рентген легких.«Гриппозная пневмония» является частой причиной смерти, заявил терапевт.Также медик напомнил о существовании «атипичной пневмонии», которая может возникать при поражении коронавирусом. На ее развитие указывает кашель с притуплением звука, который слышится так, будто проходит через вату.До этого пульмонолог Екатерина Литасова рассказала , что пневмония может быть «немой» и развиваться без типичной симптоматики.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России начал распространятся «молниеносный» грипп , который характеризуется стремительным развитием и быстрым появлением тяжелых состояний, включая пневмонию.

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