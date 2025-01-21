«Объятия на регулярной основе способны снизить не только уровень стресса, но и риск инфаркта. Ежедневные объятия исключительно положительно влияют на сердечно-сосудистую систему», - заявила медик.

Врачом был назван очень простой способ уменьшить стресс и снизить риск инфаркта, об этом сообщила «Москва 24» после разговора с терапевтом Людмилой Лапа. Таким способом медик считает регулярные объятия, демонстрирующие привязанность, теплое отношение или любовь.Лапа отметила, что в результате объятий в организме активизируется выработка окситоцина, известного как «гормон любви». Благодаря выделению данного гормона люди испытывают приятные эмоции, у них притупляются болевые ощущения, возникает успокоение, снижается уровень нервозности. Помимо этого, ослабевает напряжение сосудистой ткани, и сосуды расслабляются, лучше наполняются кровью, за счет чего улучшается питание сердечной мышцы.Вдобавок объятия улучшают микроклимат в семье, обеспечивают более тесные и доверительные взаимоотношения между близкими людьми, усиливаю чувство любови и заботы – все это тоже играет роль антистресса и позитивно сказывается на состоянии сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пять признаков указывают на проблемы с сердцем и требуют обязательного обращения к кардиологу.

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