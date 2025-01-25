«Риск жизненно опасных состояний»: врач предостерегла от введения сырых яиц внутривенно

«Введение яиц внутривенно может привести к инфекциям, анафилактическому шоку и закупорке сосудов», - об этом медик рассказала « Газете.Ru ».

«Никогда не экспериментируйте с такими методами! Если вы хотите укрепить свое здоровье, лучше проконсультироваться с грамотным врачом-терапевтом», - поделилась рекомендацией специалист.

Врач Стоярова предостерегла от введения сырых яиц внутривенно, заявив, что подобная практика повышает риск жизненно опасных состояний. Ранее стало известно, что россияне увлеклись инъекциями из якобы целительных компонентов, в том числе из яиц. Таким «прививкам» приписываются необычайные лечебные свойства: например, утверждается, что с их помощью можно победить даже рак.Врач Столярова подчеркнула, что введение сырых яиц внутривенно чревато развитием трех жизненно опасных состояний.Столярова обратила внимание, что яйца могут оказаться источником патогенных микроорганизмов – тех же сальмонелл, которые могут при внутривенном введении довести человека до сепсиса. При попадании яичных белков в кровь возрастает риск ответной сильнейшей аллергической реакции, включая анафилактический шок.В свою очередь, желток и другие компоненты яиц, проникая в кровеносную систему, могут вести к закупорке сосудов, способствующей развитию инфаркта или инсульта.До этого терапевт Марат Фаррахов предупредил россиян, что нельзя ставить дома капельницы, исходя лишь из своего понимания о том, как нужно лечиться или укреплять здоровье. Проводить такую процедуру следует строго по назначению врача. Он заметил, что опасным эффектом капельницы может стать резкое увеличение количества жидкости, что грозит сердечными перегрузками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала , какие ошибки часто совершаются людьми при лечении простуды.

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