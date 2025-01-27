«Существует представление, согласно которому пары гималайской соли, из которой выполнена лампа, полезны для пациентов с болезнями легких. Однако ряд исследований показал неэффективность такой терапии для больных», - заметил эксперт.

Врачи уточнили, насколько в реальности полезные соляные лампы, об этом они рассказала на съемках программы «Жить здорово!». Елена Малышева подчеркнула, что утверждения о необычайной пользе таких ламп для человеческого здоровья – миф, и не более.Соведущий Малышевой иммунолог Андрей Продеус поддержал мнение о преувеличенном оздоровительном эффекте этих устройств.Доктор Малышева добавила, что если соляные лампы чем и полезны – это своим приятным мягким розовым свечением. В конце дня такое освещение помогает человеку расслабиться и настроиться на предстоящее засыпание.До этого Елена Малышева раскритиковала «народный метод» лечения простуды с помощью употребления повышенных доз витамина C. Она предупредила , что такое «лечение» может привести к негативным последствиям для организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при воздействии на организм ламп уличного освещения повышается риск развития рака

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