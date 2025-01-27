Диетолог опровергла миф о пользе бани для похудения

«Нельзя похудеть при помощи частых походов в баню или сауну. Баня и сауна скорее больше помогает потерять какую-то жидкость, а не жир», - уточнила специалист.

Диетолог Волынкина опровергла миф о пользе бани для похудения, отметив в разговоре с News.ru, что на потерю жира их посещение не влияет.В то же время, отметила Волынкина, баня или сауна могут положительно влиять на состояние тела, его тонус. Процесс парения стимулирует процессы метаболизма, кровообращения и лимфообращения, добавила эксперт.Также диетолог посоветовала помнить, что посещать баню и сауну можно не всем людям. При имеющейся склонности к скачкам артериального давления от такого времяпровождения следует воздержаться, а в случае хронических проблем сердечно-сосудистой системы предварительно нужно обсудить возможность попариться в бане с врачом.До этого врач Олег Какурин сообщил , что посещать баню нельзя людям с некоторыми заболеваниями, в ряду которых значатся гипертония, психические болезни, хронические воспаления, рак, эпилепсия. Также медик предупредил о риске пострадать в бане или сауне от теплового удара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Александр Андреев обратил внимание на сосудистые нарушения , возможные при посещении бани.

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