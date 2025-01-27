Врач объяснил опасность теплой зимы для здоровья

«Первая проблема с точки зрения аллергии – то, что сейчас обнажилась пожухлая прошлогодняя листва, трава. В ней при плюсовой температуре начинают размножаться плесневые грибы. Эти плесени достаточно быстро созревают и начинают выделять споры», - предупредил специалист.

«Это особенно актуально в переходные моменты, когда сначала идет снег или дождь, а затем температура воздуха повышается, и все начинает подсыхать», - уточнил Болибок.

Врач Болибок объяснил опасность необычайно теплой зимы для здоровья в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом». В первую очередь, заметил медик, такая погода увеличивает разные аллергические риски.По его словам, споры плесневых грибов могут подниматься и разноситься в воздухе. Поскольку они являются сильными аллергенами, то своим воздействием могут вызывать у многих людей появление реакций в виде кашля, чихания, заложенности носа, насморка. При повышенной чувствительности к таким аллергенам возможно развитие бронхоспазма.Помимо того, продолжил он, из-за теплой зимы может пострадать состояние иммунной системы. Врач обратил внимание, что в условиях нехолодной и сырой погоды происходит рост острых респираторных вирусных инфекций. Вирусы отлично выживают на поверхностях при температуре от плюс 2 до плюс 7 градусов, заявил иммунолог.До этого кардиолог Османов предупредил , что погодные колебания могут быть небезопасными для людей с проблемами сосудов и сердца. При хронических сердечно-сосудистых нарушениях они могут особенно негативно отражаться на самочувствии, вызывать неприятные симптомы обостряющихся патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать негативная реакция организма на погодные изменения, пояснением поделилась врач Татьяна Романенко.

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