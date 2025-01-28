Дерматолог объяснила, какие проблемы с кожей возникают из-за стресса

«Стресс заставляет организм активировать защитные механизмы, включая выработку гормонов адреналина и кортизола. При длительном воздействии кортизол способствует повышению уровня сахара в крови и снижению иммунитета, что впоследствии влияет на состояние кожи», - рассказала Константиновская.

«Пациенты с псориазом часто отмечают ухудшение состояния кожи после сильных эмоциональных потрясений», - предупредила эксперт.

Дерматолог Константиновская заявила, что существует прямая связь между состоянием кожи и постоянным стрессом, который приходится испытывать на работе и дома. В беседе с «Лентой.ру» медик объяснила, какие проблемы с кожей возникают из-за подобного стресса.Прежде всего, стресс провоцирует развитие акне, отметила дерматолог.Она уточнила, что из-за действия кортизола усиливается выработка кожного сала, закупоривающего кожные поры и создающего благоприятную среду для размножения бактерий. Последствием этого становится возникновение на коже прыщей или акне, других воспалительных явлений.Другим возможным последствием стресса дерматолог назвала экзему или атопический дерматит с их характерными симптомами – покраснениями, зудом, шелушением (в некоторых случаях даже с мокнущими ранками).Также Константиновская обратила внимание, что стресс может оказаться провокатором острого псориаза – заболевания, при котором кожа покрывается характерными красными чешуйчатыми пятнами.Помимо того, к числу проблем с кожей, которые возникают из-за стресса, относится розацеа. В ее случае на лице возникает обширное покраснение вместе с сосудистой сеткой и высыпаниями в виде воспаленных узелков. Дерматолог объяснила, что при стрессе происходит расширение кровеносных сосудов, вдобавок повышается температура тела – все это может провоцировать появление кожных проблем, сопровождаемых краснотой.Константиновская добавила, что хронический стресс способен раньше времени состарить кожу – это тоже связано с повышенной выработкой специфических гормонов, того же кортизола. При его увеличенной концентрации начинает снижаться производство белков коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожи. Как следствие, она теряет тонус и становится дряблой, на ней быстрее появляются морщины.До этого дерматолог Наталья Лукашева сообщила , что проблемы с кожей могут быть признаком серьезных болезней. Так, покраснение, которое сначала проходит, а затем становится стойким, способно оказаться как признаком розацеа, так и внешним сигналом происходящих в организме эндокринных нарушений, либо патологий сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление алкоголя может вести к обострению целого ряда хронических проблем с кожей и ее старению.

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