Врач назвала причины плохого самочувствия при смене жилья

«Особенно опасны старые помещения с повышенной влажностью, где могут обитать виды плесени Aspergillus, выделяющие невидимые глазу токсичные вещества. Кроме того, в старых квартирах может оставаться пыль с остатками строительных материалов, таких как асбест, который использовался в прошлом. Попадая в дыхательные пути, частицы асбеста могут вызывать хронические заболевания», - предостерегла эксперт.

Врач Сережина назвала причины плохого самочувствия при смене жилья, отметив, что в первую очередь, это может быть связано с аллергической реакцией на микроорганизмы. По словам эксперта, такие микроорганизмы могут скрываться даже в чистой на вид и недавно отремонтированной квартире. Они нередко прячутся в труднодоступных местах, включая мельчайшие трещины в стенах, участки под оконными покрытиями, закоулки ванных комнат и кухонь, предупредила Сережина в беседе с NewsNN Медик уточнила, что микроорганизмы выделяют вещества, которые могут быть аллергенными, вызывая при попадании в воздух кашель, заложенность носа, слезотечение, кожные реакции.Сережина обратила внимание, что в щелях старых покрытий могут обитать клещи, сапрофиты или дерматофаги, которые могут провоцировать респираторные, и кожные аллергические реакции. На первых этажах из-за соседства с подвалами выше риск пострадать от укусов насекомых, тараканов, клопов или блох, которое тоже могут стать причиной аллергий. На верхних этажах из-за протечек крыши возрастают риски распространения плесени, вдыхание которой может вызывать астматические приступы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проживание на верхних этажах может быть причиной ослабленного иммунитета.

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