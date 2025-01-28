Врач назвала причины плохого самочувствия при смене жилья
Врач Вера Сережина рассказала, почему на новом месте жительства могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Врач Сережина назвала причины плохого самочувствия при смене жилья, отметив, что в первую очередь, это может быть связано с аллергической реакцией на микроорганизмы. По словам эксперта, такие микроорганизмы могут скрываться даже в чистой на вид и недавно отремонтированной квартире. Они нередко прячутся в труднодоступных местах, включая мельчайшие трещины в стенах, участки под оконными покрытиями, закоулки ванных комнат и кухонь, предупредила Сережина в беседе с NewsNN.
Медик уточнила, что микроорганизмы выделяют вещества, которые могут быть аллергенными, вызывая при попадании в воздух кашель, заложенность носа, слезотечение, кожные реакции.
«Особенно опасны старые помещения с повышенной влажностью, где могут обитать виды плесени Aspergillus, выделяющие невидимые глазу токсичные вещества. Кроме того, в старых квартирах может оставаться пыль с остатками строительных материалов, таких как асбест, который использовался в прошлом. Попадая в дыхательные пути, частицы асбеста могут вызывать хронические заболевания», - предостерегла эксперт.
Сережина обратила внимание, что в щелях старых покрытий могут обитать клещи, сапрофиты или дерматофаги, которые могут провоцировать респираторные, и кожные аллергические реакции. На первых этажах из-за соседства с подвалами выше риск пострадать от укусов насекомых, тараканов, клопов или блох, которое тоже могут стать причиной аллергий. На верхних этажах из-за протечек крыши возрастают риски распространения плесени, вдыхание которой может вызывать астматические приступы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проживание на верхних этажах может быть причиной ослабленного иммунитета.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Вера Сережина
Здоровье
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
Оставить комментарий