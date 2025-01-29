Названа главная ошибка в борьбе с дефицитом витамина D
Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, как правильно решать проблему нехватки важного витамина.
Врачом Русаковой была названа главная ошибка в борьбе с дефицитом витамина D – она заключается в том, что для коррекции такого нарушения люди используют только продукты питания. Действительно, некоторые продукты являются источниками этого витамина, однако побороть имеющийся дефицит они не помогут, сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».
«Дефицит витамина D нельзя восполнить только с помощью питания. Даже продукты, обогащенные витамином D, не помогают полностью восполнить его дефицит. Благодаря еде можно лишь поддерживать нормальный уровень витамина», - рассказала Русакова.
Врач подчеркнула, что при подозрении на дефицит этого витамина необходимо обратиться к терапевту. Если нарушение подтвердится, медик назначит содержащие необходимое вещество препараты – они выпускается в виде капсул, капель и спреев.
Как понять, что имеется дефицит витамина D? Русакова объяснила, что в этом случае человека беспокоит слабость и повышенная утомляемость.
Другие симптомы:
- Частые простудные заболевания;
- Выпадение волос;
- Перепады настроения, депрессивные состояния;
- Боли в костях и конечностях;
- Потливость головы;
- Быстрый набор веса;
- Проблемы с пищеварением, кишечником;
- Плохое здоровье полости рта.
До этого эндокринолог Ирина Русс сообщила, что дефицит витамина D испытывают подавляющее большинство россиян – от 50 до 92 процентов взрослого населения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на фоне дефицита витамина D могут развиваться гормональные нарушения и проблемы с сердцем.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Дарья Русакова
Здоровье
врач-диетолог
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