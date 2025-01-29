Названа главная ошибка в борьбе с дефицитом витамина D

67 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/medicines-palm-hand_5095581.htm#query=vitamin%20D&position=3&from_view=search&track=ais
витамин D

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, как правильно решать проблему нехватки важного витамина.

Врачом Русаковой была названа главная ошибка в борьбе с дефицитом витамина D – она заключается в том, что для коррекции такого нарушения люди используют только продукты питания. Действительно, некоторые продукты являются источниками этого витамина, однако побороть имеющийся дефицит они не помогут, сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».

«Дефицит витамина D нельзя восполнить только с помощью питания. Даже продукты, обогащенные витамином D, не помогают полностью восполнить его дефицит. Благодаря еде можно лишь поддерживать нормальный уровень витамина», - рассказала Русакова.

Врач подчеркнула, что при подозрении на дефицит этого витамина необходимо обратиться к терапевту. Если нарушение подтвердится, медик назначит содержащие необходимое вещество препараты – они выпускается в виде капсул, капель и спреев.

Как понять, что имеется дефицит витамина D? Русакова объяснила, что в этом случае человека беспокоит слабость и повышенная утомляемость.

Другие симптомы:
  • Частые простудные заболевания;
  • Выпадение волос;
  • Перепады настроения, депрессивные состояния;
  • Боли в костях и конечностях;
  • Потливость головы;
  • Быстрый набор веса;
  • Проблемы с пищеварением, кишечником;
  • Плохое здоровье полости рта.
Врач обратила внимание, что нехватка данного витамина встречается у людей, которые употребляют мало продуктов животного происхождения.

До этого эндокринолог Ирина Русс сообщила, что дефицит витамина D испытывают подавляющее большинство россиян – от 50 до 92 процентов взрослого населения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на фоне дефицита витамина D могут развиваться гормональные нарушения и проблемы с сердцем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дарья Русакова
Дарья Русакова
Здоровье
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
5 продуктов питания при дефиците витамина D
Дефицит B12 и фолиевой кислоты: диетолог перечислила продукты, которые восполнят нехватку
Дефицит витамина D может вызывать агрессию у детей
Теги : дефицит витамина D, ошибки в лечении, Дарья Русакова
Названа главная ошибка в борьбе с дефицитом витамина D
Кардиолог посоветовал сердечникам избегать долгих прогулок в нестабильную погоду
«Не помогают, а мешают похудеть»: врач перечислила псевдо-диетические продукты