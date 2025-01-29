«Дефицит витамина D нельзя восполнить только с помощью питания. Даже продукты, обогащенные витамином D, не помогают полностью восполнить его дефицит. Благодаря еде можно лишь поддерживать нормальный уровень витамина», - рассказала Русакова.

Частые простудные заболевания;

Выпадение волос;

Перепады настроения, депрессивные состояния;

Боли в костях и конечностях;

Потливость головы;

Быстрый набор веса;

Проблемы с пищеварением, кишечником;

Плохое здоровье полости рта.

Врачом Русаковой была названа главная ошибка в борьбе с дефицитом витамина D – она заключается в том, что для коррекции такого нарушения люди используют только продукты питания. Действительно, некоторые продукты являются источниками этого витамина, однако побороть имеющийся дефицит они не помогут, сообщила специалист в разговоре с « Москвой 24 ».Врач подчеркнула, что при подозрении на дефицит этого витамина необходимо обратиться к терапевту. Если нарушение подтвердится, медик назначит содержащие необходимое вещество препараты – они выпускается в виде капсул, капель и спреев.Русакова объяснила, что в этом случае человека беспокоит слабость и повышенная утомляемость.Другие симптомы:Врач обратила внимание, что нехватка данного витамина встречается у людей, которые употребляют мало продуктов животного происхождения.До этого эндокринолог Ирина Русс сообщила , что дефицит витамина D испытывают подавляющее большинство россиян – от 50 до 92 процентов взрослого населения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на фоне дефицита витамина D могут развиваться гормональные нарушения и проблемы с сердцем.

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