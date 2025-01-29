«Неправильный прием жаропонижающих»: врач указала на серьезную ошибку при лечении простуды

«При повышении температуры резко активизируется иммунитет, начинают очень быстро вырабатываться антитела, растет синтез клеток, лейкоцитов, которые справляются с микробами», - сообщила терапевт.

«Если человек будет снижать не слишком высокую температуру, он только затянет заболевание», - предупредила терапевт.

Врач Чернышова указала на серьезную ошибку при лечении простуды: такой ошибкой, по ее словам, является неправильный прием жаропонижающих препаратов. В комментарии aif.ru медик отметила, что такие лекарства не следует принимать, если температура тела у заболевшего держится на уровне ниже 38,5 градусов.Медик объяснила, почему повышение температуры тела при простудных инфекциях – хороший знак.Чернышова обратила внимание, что при температуре тела около 38 градусов гибнут многие болезнетворные возбудители. Поэтому стремиться как можно скорее избавиться от такого жара – неправильно. Подобное «лечение» не дает организму, его иммунной системе проявить способность бороться с болезнью.По словам Чернышовой, принимать препараты следует, если она поднимается выше 38,5 градусов.Врач пояснила, что это допустимо, если при такой температуре наблюдается очень тяжелое состояние: склонность к судорогам, сильнейшая головная боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Айгуль Арсланова объяснила , когда при высокой температуре нужно обращаться за медицинской помощью.

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