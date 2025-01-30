Врач рассказала о дыхательных упражнениях для снятия боли при гастрите

«Дыхательная гимнастика может помочь снять боли при гастрите и других заболеваниях ЖКТ», - отметила она.

Врач Карашова рассказала о дыхательных упражнениях для снятия боли при гастрите в разговоре с « Газетой.Ru ».Объясняя, как ее выполнять, Кардашова уточнила, что сначала следует расслабиться, а затем начать медленно и глубоко дышать. Во время вдоха носом нужно стараться наполнить легкие воздухом как можно больше. Дышать необходимо медленно и ритмично, выдыхая воздух через рот.Такие упражнения, по словам медика необходимо выполнять 2-3 раза в неделю. Предварительно рекомендуется проконсультироваться с терапевтом или гастроэнтерологом.Кардашова отметила, что благодаря гимнастике улучшаются процессы лимфо - и кровоснабжения в брюшной полости, желудок получает больше кислорода. Также она оказывает позитивное влияние на секреторную, моторную функции желудка.До этого врач-гастроэнтеролог Анастасия Левитская рассказала , что гастрит не возникает из-за пищевых привычек, фастфуда или еды всухомятку – это распространенный миф о заболевании, на самом деле едой гастрит вызвать невозможно. По словам медика, ключевой причиной появления гастрита является поражение желудка бактерией хеликобактер пилори.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог Наталья Хомерики предупредила : гастрит бывает бессимптомным, и он способен незаметно перейти в рак желудка.

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