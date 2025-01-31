Врач-проктолог посоветовал россиянам не засиживаться в туалете

Проктолог Антон Симонов назвал длительное сидение в туалете и привычку пользоваться бумагой очень вредными для организма.Врач-проктолог Симонов посоветовал россиянам не засиживаться в туалете, не натуживаться и не использовать туалетную бумагу. Об этом медик сообщил в интервью NewsN , пояснив также, почему долго сидеть в туалете вредно для здоровья. Симонов предупредил, что такая привычка вызывает излишнее напряжение связок Паркса в прямой кишке, из-за чего могут увеличиваться и выпадать. узлы и вены в анальном канале. Проктолог уточнил, что однократная дефекация не должна превышать трех минут.Дополнительно врач посоветовал не натуживаться в туалете и получать с едой достаточное количество пищевых волокон. Симонов обратил внимание, что если человек неоднократно посещает туалет для опорожнения кишечника, это может говорить о наличии заболеваний в области прямой кишки, опасные своими возможными последствиями.Врач-проктолог порекомендовал не использовать после дефекации туалетную бумагу или даже влажные салфетки. Он подчеркнул, что в зоне ректального прохода находится нежная и чувствительная слизистая ткань, ее натирание бумагой или салфетками повышает риск опасных повреждений.До этого терапевт Светлана Никитина рассказала , почему крайне вредно посещать туалет со смартфоном.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи предупреждают : изменение формы стула моет оказаться признаком рака кишечника.

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