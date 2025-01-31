Врач рассказала о заболеваниях, при которых появляются «мушки» в глазах
Врач-офтальмолог Татьяна Честнова заявила, что появление «мушек» в глазах бывает связано с развитием опухоли.
Врач Честнова рассказала о заболеваниях, при которых появляются «мушки» в глазах, в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что главной причиной такого эффекта являются глазные заболевания: наиболее распространенным из них является близорукость.
«Мушки» в глазах — плавающие помутнения — представляют собой маленькие полупрозрачные точки в зрительном поле. Они могут свидетельствовать о различных заболеваниях глаз, включая опухоли», - предупредила медик.
Честнова обратила внимание, что прозрачные «мушки», которые движутся в такт движениям глаз, не опасны. Офтальмолог пояснила, что в глазах имеется стекловидное тело, которое обычно является прозрачным. Но со временем некоторые его волокна уплотняются и становятся менее прозрачными, и это воспринимается людьми как «мушки».
Но иногда за «мушки» в глазах принимаются другие нарушения, более опасные и требующие обращения к специалистам.
«Пациенты иногда могут путать безобидные «мушки» со вспышками света, молниями перед глазами или нарушениями периферического зрения, когда часть поля зрения становится недоступной», - перечислила Частнова.
Офтальмолог подчеркнула, что при возникновении таких симптомов нужно обязательно обследоваться, поскольку они могут означать начинающийся процесс отслойки сетчатки. Терапию при данной патологии нужно начинать как можно раньше.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-невролог Ольга Калмыкова сообщила: помимо резкой смены положения тела, к появлению мушек в глазах могут вести серьезные болезни. В их числе медик назвала гипертонию и сахарный диабет.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Татьяна Честнова
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врач-офтальмолог
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