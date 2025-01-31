Врач рассказала о заболеваниях, при которых появляются «мушки» в глазах

«Мушки» в глазах — плавающие помутнения — представляют собой маленькие полупрозрачные точки в зрительном поле. Они могут свидетельствовать о различных заболеваниях глаз, включая опухоли», - предупредила медик.

«Пациенты иногда могут путать безобидные «мушки» со вспышками света, молниями перед глазами или нарушениями периферического зрения, когда часть поля зрения становится недоступной», - перечислила Частнова.

Врач Честнова рассказала о заболеваниях, при которых появляются «мушки» в глазах, в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что главной причиной такого эффекта являются глазные заболевания: наиболее распространенным из них является близорукость.Честнова обратила внимание, что прозрачные «мушки», которые движутся в такт движениям глаз, не опасны. Офтальмолог пояснила, что в глазах имеется стекловидное тело, которое обычно является прозрачным. Но со временем некоторые его волокна уплотняются и становятся менее прозрачными, и это воспринимается людьми как «мушки».Но иногда за «мушки» в глазах принимаются другие нарушения, более опасные и требующие обращения к специалистам.Офтальмолог подчеркнула, что при возникновении таких симптомов нужно обязательно обследоваться, поскольку они могут означать начинающийся процесс отслойки сетчатки. Терапию при данной патологии нужно начинать как можно раньше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-невролог Ольга Калмыкова сообщила : помимо резкой смены положения тела, к появлению мушек в глазах могут вести серьезные болезни. В их числе медик назвала гипертонию и сахарный диабет.

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