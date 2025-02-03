Доктор Малышева: лекарства от изжоги могут быть опасны для гипертоников

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прием лекарств

Елена Малышева рассказала, каких лекарств от изжоги не должно быть в аптечке гипертоников.

Доктор Малышева предупредила на съемках программы «Жить здорово!», что лекарства от изжоги могут быть опасны для гипертоников. Медик заявила, что в таких препаратах иногда содержится натрий.

Малышева напомнила, что натрий является веществом, задерживающим в организме воду, из-за чего может повышаться артериальное давление. Гипертоникам всегда настоятельно рекомендуют контролировать его присутствие в своем рационе – их суточная норма натрия вдвое ниже того количества, которое могут употреблять люди без гипертонии.

«Если у вас гипертония, берите только те средства, где нет натрия», - поделилась советом доктор медицинских наук.
 
До этого соведущий Елены Малышевой кардиолог Герман Гандельман назвал опасными лекарствами для гипертоников безрецептурные обезболивающие, используемые для устранения боли из-за проблем с суставами. Кардиолог предупредил, что прием таких обезболивающих является фактором неконтролируемого повышения давления.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему популярные при лечении гипертонии препараты могут оказаться смертельно опасными.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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Теги : лекарства от изжоги, гипертония, Елена Малышева