Доктор Малышева: лекарства от изжоги могут быть опасны для гипертоников

«Если у вас гипертония, берите только те средства, где нет натрия», - поделилась советом доктор медицинских наук.

Доктор Малышева предупредила на съемках программы «Жить здорово!», что лекарства от изжоги могут быть опасны для гипертоников. Медик заявила, что в таких препаратах иногда содержится натрий.Малышева напомнила, что натрий является веществом, задерживающим в организме воду, из-за чего может повышаться артериальное давление. Гипертоникам всегда настоятельно рекомендуют контролировать его присутствие в своем рационе – их суточная норма натрия вдвое ниже того количества, которое могут употреблять люди без гипертонии.До этого соведущий Елены Малышевой кардиолог Герман Гандельман назвал опасными лекарствами для гипертоников безрецептурные обезболивающие, используемые для устранения боли из-за проблем с суставами. Кардиолог предупредил, что прием таких обезболивающих является фактором неконтролируемого повышения давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач и телеведущий Александр Мясников объяснил , почему популярные при лечении гипертонии препараты могут оказаться смертельно опасными.

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