Гастроэнтеролог Сухорукова: грецкие орехи и фундук могут навредить головному мозгу

«Грецкий орех, если его переесть, может вызвать нарушения в работе головного мозга… фундук в большом количестве негативно влияет на сосуды мозга. Последний лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез», - сказала Людмила Сухорукова.

Гастроэнтеролог Сухорукова предупредила россиян: грецкие орехи и фундук могут навредить головному мозгу, если поедаются в большом количестве. Об этом медик сообщила в комментарии РИА Новости.Врач обратила внимание, что разные орехи при злоупотреблении ими способны вызывать негативные изменения в состоянии организма. Например, миндаль может провоцировать проблемы с почками,Кроме того орехи способны вызывать сильную аллергию, у детей – псориаз или экзему.Также Сухорукова напомнила о высокой калорийности орехов. Особенно много калорий содержит орех макадамия, (в одной чашке – почти тысяча килокалорий).Вдобавок продукт может оказаться источником токсинов. Например, такие вещества присутствуют в конских каштанах – их употребление может закончиться ухудшением самочувствия с приступом рвоты, предостерегла эксперт.До этого врач-диетолог Евгений Арзамасцев заявил в интервью, что употребляемые людьми орехи могут оказывать негативное воздействие на кровеносные сосуды. Говоря об этом, специалист посоветовал россиянам не есть жареные орехи, которые долго хранились где-то до момента покупки. По словам Арзамасцева, такой продукт становится источником очень большого количества трансжиров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Марият Мухина констатировала : орехи часто продаются обжаренными, но в таком варианте употреблять их как раз не следует.

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