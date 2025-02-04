Врач Логина: для людей с текущими на морозе слезами существует лишь один способ лечения

«В нашей стране существует только один вид лечения холодовой аллергии. Это так называемая аутолимфоцитотерапия — введение пациенту собственной лимфы подкожно для самостоятельной выработки организмом антител», - объяснила медик.

Врач Логина заявила, что для людей с текущими на морозе слезами существует лишь один способ лечения – это терапия клетками собственной лимфы. Таким мнением медик поделилась в беседе с NEWS.ru.Логина отметила, что слезотечение в морозную погоду является распространенной проблемой, с ним сталкивается примерно каждый третий взрослый человек. Но интенсивность такого слезотечения может быть разной – некоторые люди буквально плачут, оказавшись зимой на улице.Специалист констатировала, что непроизвольное выделение слез на морозе является проявлением холодовой аллергии. Именно ее лечение является способом, позволяющим перестать плакать зимой на свежем воздухе.Логинова добавила, что использование сосудосуживающих капель или мазей при таком плаче – бесполезная мера. Но облегчить состояние глаз, чувствительных к морозу и ветру, можно посредством компрессов с черным или зеленым чаем – их следует делать дважды в день. Также с этой целью можно использовать капли, имитирующие натуральную слезу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунолог Павел Бережанский предупредил : аллергия на холод может возникать даже при плюсовой температуре, а в ее тяжелых случаях у человека могут появляться судороги.

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