«Прием обезболивающих препаратов с ибупрофеном и парацетамолом с истекшим сроком годности способен нанести вред печени и почкам», - предостерегла терапевт.

«Просроченные лекарства с нитроглицерином, используемые для лечения сердечно-сосудистой системы, могут привести к резкому падению давления и аритмии», - заявила Тен.

Терапевтом Тен были названы опасные последствия приема лекарств с истекшим сроком годности. О рисках лечения такими препаратами медик предупредила в беседе с NEWS.ru.В частности, специалист призвала россиян не использовать просроченные анальгетики.Также Тен указала на опасные последствия применения антибиотиков с истекшим сроком годности. Врач подчеркнула, что просроченные антибиотики перестают быть эффективными, и их использование способствует развитию резистентности бактерий, что утяжеляет бактериальные инфекции и делает их неподдающимися лечению.Помимо того, опасными становятся вакцины и сыворотки с закончившимся периодом годности – они теряют иммуногенность. При их использовании повышается риск заражения, констатировала медик.Особенно опасным из-за возможных последствий может стать прием сердечных препаратов с истекшим сроком годности, добавила специалист.До этого врач Екатерина Терентьева рассказала , что открытая баночка с таблетками не должна храниться больше года. Если пренебречь этим правилом и использовать лекарство, которое хранилось дольше, можно навредить своему ЖКТ, а также пострадать от нарушений в работе других органов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Елена Малышева сообщила : некоторые препараты можно принимать несмотря на истекший срок годности.

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