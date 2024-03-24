Врач Лебедева назвала двух главных врагов нормальной работы кишечника, гастроэнтеролог Алисова рассказала как избежать запоров

"Кишечник - основа нашего долголетия, молодости, здоровья и иммунитета", - пишет в своем Telegram-канале гастроэнтеролог Диляра Лебедева, уточняя, что именно в кишечнике происходит окончательное усвоение всех питательных веществ.





"Это основа. Важно, чтобы не было диареи и запоров", - подчеркнула специалист.

"Избавление от запоров может включать в себя ряд изменений образа жизни, диеты и лечения", - говорит Алисова.





Пить достаточное количество воды

Избегание задержки акта дефекации

"Постарайтесь не подавлять естественное желание пойти в туалет, так как это может привести к ухудшению запоров".

Добавление масел в рацион

Избегание стресса

Прием пробиотиков

Поиск медицинской помощи



"Если запоры становятся хроническими или сопровождаются другими симптомами, такими как боли в животе или кровянистые выделения, важно обратиться к врачу для оценки и дальнейшего лечения".

Чтобы все необходимое для нормальной работы организма попадало в кровоток, важно соблюдать ряд простых правил. Два из них касаются, конечно, питания и физических нагрузок. Гастроэнтеролог порекомендовала ежедневно есть пищу, богатую клетчаткой. Овощи, листовые, зелень всегда должны быть на столе.Ддобавленный сахар и рафинированные продукты (например, белый хлеб, белый рис) стоит исключить.Сидячий образ жизни - еще один враг кишечника и всего организма. Врач посоветовала чаще гулять на свежем воздухе, практиковать йогу.рассказала что еще можно сделать, чтобы избавиться от запоров.Вот некоторые рекомендации от врача-гастроэнтеролога:Употребление достаточного количества воды помогает смягчить стул и облегчить его прохождение через кишечник. Рекомендуемое количество воды для большинства взрослых составляет около 8 стаканов (приблизительно 2 литра) в день.Оливковое масло, льняное масло или растительное масло могут помочь смягчить стул и улучшить процесс дефекации.Стресс может оказывать негативное влияние на пищеварение. Практика релаксации и управление стрессом может помочь предотвратить или уменьшить запоры.Пробиотики могут помочь улучшить баланс микрофлоры в кишечнике и снизить риск запоров.Врач может порекомендовать лекарства или другие методы лечения в зависимости от причин и тяжести симптомов.Ранее МедикФорум писал о вреде избыточного питья воды.

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