Может ли возникнуть гипертония у людей с низким от природы кровяным давлением?

Как понять, что у гипотоника развивается гипертония?

Учащаются головные боли, особенно в затылочной области;

Возникает учащенное сердцебиение, которое сопровождается неприятным ощущением в области сердца;

При физической нагрузке все чаще появляется одышка;

Ощущается головокружение и шум в ушах;

Повышается утомляемость;

Развивается чрезмерная раздражительность, вспыльчивость;

Ухудшается зрение (человек может жаловаться на «мушки» перед глазами).

«Если вы заметили симптомы гипертонии, обязательно проконсультируйтесь с врачом – он поможет подобрать оптимальное лечение и даст рекомендации по профилактике с учетом индивидуальных особенностей. И даже если вы чувствуете себя хорошо, не забывайте проверять свое артериальное давление – это поможет вовремя заметить изменения и принять меры», - поделился кардиолог.

Некоторые люди от природы бывают гипотониками, то есть, имеют стабильно сниженное кровяное давление по сравнению с нормой. Нередко низкое давление создает определенные проблемы: гипотоники реагируют на погодные перепады, быстро устают, страдают от головокружения. Однако в отличие от гипертонии гипотония считается скорее особенностью организма, а не патологией, так как не представляет угрозы для сердечно-сосудистой системы.Тем не менее, у людей с низким от природы кровяным давлением может возникнуть гипертония, и особая опасность такого процесса состоит в том, что гипотоники могут не заметить ее развития – таким предупреждением в разговоре с MedikForum.ru поделился кардиолог Олег Варфоломеев.Врач объяснил, какие факторы могут привести к возникновению гипертонии у гипотоников.С возрастом кровеносные сосуды теряют эластичность, их стенки становятся более жесткими. В результате они перестают адекватно расширяться при увеличении притока крови, что усиливает ее давление на сосудистые стенки. По словам кардиолога, у людей с изначально низким давлением такое изменение в состоянии сосудов может иметь драматичные последствия, ведь их организм привык к работе в условиях пониженного АД. В частности, у них могут возникать сразу очень резкие скачки давления, опасные для сердца и мозга.Хронический стресс является одним из главных факторов риска развития гипертонии. В состоянии стресса происходят выбросы гормонов, к которым очень чувствительна сосудистая ткань: сосуды расширяются, сужаются, спазмируют. У гипотоников подобные сосудистые изменения под влиянием стресса могут вести к очень значительным колебаниям давления, а со временем – к стойкому повышению АД.Заболевания щитовидной железы, надпочечников или другие эндокринные нарушения – еще одна причиной изменения артериального давления. Например, при гипотиреозе давление может снижаться, а при гипертиреозе — повышаться. У гипотоников такие изменения бывают особенно заметными.Увеличение жировых отложений и лишний вес часто сопровождаются повышением артериального давления. Если люди с низким от природы кровяным давлением начинают набирать вес, риск развития гипертонии для них увеличивается весьма серьезно, так как их сердечно-сосудистая система не приспособлена к таким нагрузкам.Некоторые лекарства, например, гормональные препараты или средства для лечения депрессии, могут вызывать повышение артериального давления. У гипотоников такие препараты способны провоцировать резкие скачки АД.Если в семье есть случаи гипертонии, то она может развиться даже у тех, кто изначально был гипотоником и отличался низким давлением.Вот признаки, которые могут указывать на это:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы больного сердца могут показаться необычными

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