Нарушения сна могут провоцировать мигрени
Исследователи обнаружили прочную связь между нарушениями сна и приступами мигрени. Особенно опасно в этом плане время, в течение которого человек лежит в постели и безуспешно пытается заснуть, но не может этого сделать.
Исследователи обнаружили, что почти половина всех пациентов, страдающих от мигреней, жалуется на нарушение сна. Причём эти нарушения являются не следствием головных болей, а их причиной, поскольку они появились раньше. Данное исследование проводили ученые из Brigham and Women's Hospital в США, они использовали объективные средства для оценки качества сна, которые позволяли установить отношения между собственно сном и хронической мигренью.
Результаты исследования опубликованы журналом Neurology, и в целом они поддерживают мнение самих пациентов о том, что именно нарушения сна бывают спусковым крючком для мигрени. Речь идет о безуспешных попытках заснуть, то есть о том времени, которое человек проводит, ворочаясь в постели, не будучи способным погрузиться в сон. Подобного рода эпизоды очень часто предшествовали появлению приступов мигрени через день. Участники исследования вели электронные дневники, дважды в день записывая подробности своего сна, головных болей и в целом здоровых привычек на протяжении 6 недель. Кроме того, они также носили специальный браслет в постели для того, чтобы объективно оценить время, проведённое во сне.
"Сон имеет множество измерений, и когда мы смотрим на его определенные аспекты, то можем выявить опасность длительного засыпания, то есть того времени, которое собственно мы проводим в стадии бодрствования, когда пытаемся заснуть, - рассказывает автор исследования Сюзанна Бертиш (Suzanne Bertisch). - Именно это время и связано с наступлением мигрени, но не на следующий день, а через день после этого". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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