Недостаток солнца зимой: врачи рассказали, как его восполнить

«Чтобы компенсировать недостаток витамина D3, можно принимать поливитамины, а также употреблять достаточно овощей, включая замороженные, так как в них хорошо сохраняются витамины», - поделился врач.

Недостаток солнца ухудшает усвоение витаминов, микро- и макроэлементов организмом, последствием чего может стать развитие заболеваний щитовидной железы, таких как гипотиреоз, кисты и узловой зоб. Об этом, в частности, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.По ее мнению, зимой совсем не лишним будет обратиться к врачу, чтобы тот мог назначить комплекс витаминов, нормализующих уровень гормонов. Кроме того, следует употреблять в пищу морскую капусту и морепродукты, помогающие восполнить недостаток йода.Другой российский врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, заметил, что в середине зимы особенно важно поддерживать должный уровень содержания «солнечного» витамина D3 в организме. У жителей средней полосы и северной части России его количество падает до самых минимальных значений.В свою очередь психолог Ольга Латынцева посоветовала в условиях пасмурной зимней погоды окружать себя яркими цветами, как в одежде, так и в предметах интерьера, и посуде. Помимо этого, в рационе должны присутствовать цитрусовые фрукты - их запах воздействует на рецепторы, активность которых поднимает настроение, улучшает качество сна. Также полезно использовать масла цитрусовых в виде естественных освежителей воздуха, косметику для ухода за телом с их ароматом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в обычной жизни могут помочь снизить повышенное давление.