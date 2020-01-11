Просмотр фильмов в кинотеатрах России станет доступнее для глухих и слабовидящих
Минкульт предложил обязать российские кинотеатры показывать фильмы с тифлокомментарием для слепых и субтитрами для глухих не менее чем два раза в неделю. Таким образом, уже в ближайшее время просмотр кинолент для инвалидов по зрению и слуху станет доступнее в нашей стране.
Впрочем, изменения коснутся не всех фильмов и мультфильмов, а только российских. Каждый кинофильм из репертуара кинотеатра должен демонстрироваться в доступном для инвалидов виде как минимум дважды в неделю, или же один раз, если кинолента идет в прокате только одну неделю.
Согласно проекту Минкульта, сеансы с субтитрами и тифлокомментарием должны быть и в вечернее время — с 18 до 22 часов, пишет газета «Московский комсомолец».
В документе также говорится, что в 2019 году при финансировании ведомства было создано 46 полнометражных кинолент с субтитрами для инвалидов по слуху и тифлокомментарием для слабовидящих.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что нижегородских инвалидов по зрению активно учат использовать современные гаджеты.
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