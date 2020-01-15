В нижегородском Университете серебряного возраста пожилых научат профилактике травм и нарушений памяти
Травмы в результате падений и ухудшения памяти остаются, по мнению специалистов, одними из основных проблем людей пожилого возраста.
Геронтологический центр и местное отделение Союза пенсионеров России открывают в Нижнем Новгороде так называемый Университет серебряного возраста, который является составной частью областной программы «Активное долголетие», которая принята в регионе в декабре прошлого года.
В университете пожилых людей ждут самые настоящие занятия. Например, уроки юриста помогут научиться, как поступать в тех или иных ситуациях, связанных с возрастом – когда, скажем, пожилым отказывают, ссылаясь на их возраст, в госпитализации.
Будут и занятия по профилактике инвалидности. Внештатные гериатр регионального министерства здравоохранения Лидия Калинникова утверждает, что одна из наиболее частых причин, по которой пожилые могут получить инвалидность, – это травмы в результате частых падений:
– Если молодой человек, сломавший ногу, поправится через пару месяцев, то человек пенсионного возраста может уже не вернуться к прежнему состоянию никогда. Даже минимальная обездвиженность после перелома у пожилого пациента резко ухудшает состояние всех систем организма: страдает сердечно-сосудистая система, нарушается работа желудочно-кишечного тракта, мышечной системы, трофической.
Поэтому мы будем учить своих слушателей выбирать правильную обувь, правильно подбирать палки и костыли, правильно пользоваться ими в определенных ситуациях.
Очень важно обеспечить пожилому человеку и безопасный быт: люди падают, запинаясь за ковры, телефонные провода, домашних животных, поэтому важно продумать ночной маршрут от постели до туалета.
Если пожилой человек часто падает, нужно обратиться к врачу: доктор в таком случае должен внимательно пересмотреть все назначенные препараты, заменив те, которые вызывают головокружения,
Поэтому мы будем учить своих слушателей выбирать правильную обувь, правильно подбирать палки и костыли, правильно пользоваться ими в определенных ситуациях.
Очень важно обеспечить пожилому человеку и безопасный быт: люди падают, запинаясь за ковры, телефонные провода, домашних животных, поэтому важно продумать ночной маршрут от постели до туалета.
Если пожилой человек часто падает, нужно обратиться к врачу: доктор в таком случае должен внимательно пересмотреть все назначенные препараты, заменив те, которые вызывают головокружения,
– говорит Лидия Калинникова.
Профилактике ухудшения памяти посвящен отдельный цикл занятий: ведь на память жалуются до 70 % пожилых людей:
– Очень важно вовремя выявить первые признаки нарушений памяти и начать с этим работать. Отсутствие внимания к этой проблеме может привести к формированию тяжелого психического расстройства. Сегодня Всемирная организация здравоохранения признает деменцию одним из приоритетов общественного здравоохранения. Программа университета предусматривает обучение технологиям тренировки памяти, так называемые школы когнитивного тренинга,
– рассказывает Лидия Калинникова.
По ее словам, все основные возрастные потери – зрения, передвижения, слуха, недержания – могут быть возмещены благодаря современным технологиям. Главное – рассказать об этом пожилым людям как можно раньше.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что для пожилых нижегородцев открывают Университет серебряного возраста.
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