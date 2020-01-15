В нижегородском Университете серебряного возраста пожилых научат профилактике травм и нарушений памяти

– Если молодой человек, сломавший ногу, поправится через пару месяцев, то человек пенсионного возраста может уже не вернуться к прежнему состоянию никогда. Даже минимальная обездвиженность после перелома у пожилого пациента резко ухудшает состояние всех систем организма: страдает сердечно-сосудистая система, нарушается работа желудочно-кишечного тракта, мышечной системы, трофической.

Поэтому мы будем учить своих слушателей выбирать правильную обувь, правильно подбирать палки и костыли, правильно пользоваться ими в определенных ситуациях.

Очень важно обеспечить пожилому человеку и безопасный быт: люди падают, запинаясь за ковры, телефонные провода, домашних животных, поэтому важно продумать ночной маршрут от постели до туалета.

Если пожилой человек часто падает, нужно обратиться к врачу: доктор в таком случае должен внимательно пересмотреть все назначенные препараты, заменив те, которые вызывают головокружения,

– Очень важно вовремя выявить первые признаки нарушений памяти и начать с этим работать. Отсутствие внимания к этой проблеме может привести к формированию тяжелого психического расстройства. Сегодня Всемирная организация здравоохранения признает деменцию одним из приоритетов общественного здравоохранения. Программа университета предусматривает обучение технологиям тренировки памяти, так называемые школы когнитивного тренинга,