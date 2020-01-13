Для пожилых нижегородцев открывают Университет серебряного возраста
Университет серебряного возраста открывают в Нижнем Новгороде усилиями Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и геронтологического центра. Необычное учреждение будет открыто в январе 2020 года на базе нижегородской больницы № 3 и медицинского центра «Визус-1».
Региональное отделение Союза пенсионеров год от года только наращивает собственную активность. Пожилые люди его стараниями отправляются на экскурсии и в туристические походы, проводят спортивные турниры и совершают поездки в другие регионы и даже страны, например, в прошлом, 2019 году – в Венгрию.
– Нижегородские пенсионеры очень активны, они с удовольствием участвуют в спортивных, культурных и образовательных проектах, которые реализует Союз пенсионеров. 2020 год станет еще более насыщенным. Один из самых грандиозных проектов – смотр-конкурс ветеранских хоров «У Победы наши лица, у Победы нет границ», приуроченный к 75-летию Великой Победы. Лучшие ветеранские хоры региона соберутся на одной площадке, и это будет незабываемое зрелище,
– говорит управляющий отделением Пенсионного фонда по Нижегородской области Эдуард Тарасов.
Однако этим не следует ограничиваться. Теперь рецепты своей активности Союз пенсионеров передаст своим подопечным, в форме обучения в специальном университете.
Обучение здесь будет проходить в игровой форме, а учить, по большому чету, будут одному: как воспринимать собственное старение с позитивом и оставаться активным насколько хватает сил. Ведь статистика показывает: хмурые старики живут лет на семь – восемь меньше улыбчивых ровесников.
Заместитель председателя НРО Союза пенсионеров России Татьяны Богдановой, считает, что важнейшая задача нового университета – научить пожилых проживать пожилой возраст правильно, то есть, научить активности и жизнерадостности:
– В университете есть несколько факультетов, на которых будут проводиться занятия по самым разным аспектам, ухудшающим качество жизни пожилых людей. Например, будет уделено внимание борьбе с дискриминацией по возрастному признаку, или эйджизмом. Эйджизм оказывает вредное воздействие на здоровье пожилых граждан. Для борьбы с этим явлением необходимо новое понимание старения среди всех поколений людей,
– считает Татьяна Богданова.
В качестве педагогов-наставников в Университет серебряного возраста приглашены геронтологи, представители общественных организаций, психологи, юристы.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что более 800 нижегородцев старшего возраста в 2019 году стали «серебряными волонтерами».
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