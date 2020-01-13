Для пожилых нижегородцев открывают Университет серебряного возраста





– Нижегородские пенсионеры очень активны, они с удовольствием участвуют в спортивных, культурных и образовательных проектах, которые реализует Союз пенсионеров. 2020 год станет еще более насыщенным. Один из самых грандиозных проектов – смотр-конкурс ветеранских хоров «У Победы наши лица, у Победы нет границ», приуроченный к 75-летию Великой Победы. Лучшие ветеранские хоры региона соберутся на одной площадке, и это будет незабываемое зрелище,

– В университете есть несколько факультетов, на которых будут проводиться занятия по самым разным аспектам, ухудшающим качество жизни пожилых людей. Например, будет уделено внимание борьбе с дискриминацией по возрастному признаку, или эйджизмом. Эйджизм оказывает вредное воздействие на здоровье пожилых граждан. Для борьбы с этим явлением необходимо новое понимание старения среди всех поколений людей,