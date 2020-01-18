Названы симптомы опасного для здоровья дефицита витамина B12

«Дефицит B12 часто не диагностируется до тех пор, пока симптомы не станут умеренными или тяжелыми. Его признаки проявляются настолько медленно, что человек с дефицитом B12 может привыкнуть к ним и не жаловаться, пока самочувствие не ухудшится очень серьезно», - предупреждают эксперты.

«Некоторые люди могут испытывать особенно острый случай нервного шока, когда «удары током» ощущаются последовательно, по крайней мере, в двух или трех местах, один за другим», - добавили они.

крайняя усталость,

недостаток энергии,

онемение и покалывание (парестезия),

красный язык,

язвы во рту,

мышечная слабость,

нарушение зрения,

психологические проблемы, которые могут включать депрессию и замешательство,

когнитивные проблемы.