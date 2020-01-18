"Не ешьте после 6": насколько полезен пост вечером?
Готовить по вечерам обильные ужины? Или просто перекусить чем-нибудь легким? Оба варианта разрешены, говорят диетологи. Потому что еда после 6 вечера делает вас толстыми только в том случае, если уже было слишком много съедено в течении дня. То есть прием пищи вечером не является автоматически плохим - и не обязательно ведет к набору лишнего веса. Тем не менее многие диетологи все еще рекомендуют отказаться от ужина. Почему?
«Это всегда вопрос общего энергетического баланса», - говорит Сильке Рестемейер из Немецкого общества питания (DGE).
Потому что тот, кто постоянно или слишком много ест, часто продолжает это делать до самой ночи. Не только ужин, но и чипсы с шоколадом лежа на диване. Общее правило типа "Не ешь после 6 вечера!" может помочь замедлить работу пищеварительной системы. Это даст вашему метаболизму столь необходимый перерыв в еде.
Вопрос индивидуальных предпочтенийВ принципе, нечего сказать против сытного ужина, особенно если в обед было только одно, не слишком калорийное блюдо.
«Это всегда вопрос индивидуальных предпочтений», - говорит Рестемейер.С точки зрения энергетического баланса и здоровья важно не превышать количество калорий в течении дня, и есть полезную и питательную пищу. Кроме того, имеет значение наличие хронических заболеваний ЖКТ. Если вы страдаете от кислотного рефлюкса или изжоги, то еда поздно вечером может спровоцировать неприятные симптомы. В этом случае вам лучше разумно распределить объемы пищи в течении дня, и не есть ничего по кране мере за три часа до сна.
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