Ученые: без объятий люди могут заболеть

«Различные исследования показали, что сердце людей, которые обнимают друг друга регулярно, бьется более спокойно. Люди с регулярным физическим контактом также имели более низкий уровень гормона стресса и кровяного давления. И наоборот, без объятий люди хиреют и могут заболеть», - сказал терапевт.

Кожа взрослого человека может достигать в размере двух квадратных метров - это примерно размер двери. Таким образом, наша кожа является самым большим органом в теле, и прикосновения к нему не могут проходить бесследно, не вызывая никаких реакций.Конечно, прикосновения бывают разные. Например, физический контакт в переполненном поезде, как правило, вызывает у многих дискомфорт. Однако объятия, получаемые от близких, дружески настроенных и любимых людей, приносят здоровью огромную пользу.По словам Уте Репшлагера из Федеральной ассоциации независимых физиотерапевтов, когда нас обнимают, тело высвобождает вещества, которые вульгарно называют «гормонами счастья». Среди них, например, окситоцин, который оказывает успокаивающее действие и помогает снижать стресс, а также дофамин, обладающий свойством поднимать настроение.В свою очередь, Мартин Грюнвальд, ученый Лейпцигского университета, подчеркивает: особенно важное значение объятия имеют в детстве, прежде всего, в период раннего развития. Такие контакты помогают формировать здоровую нервную систему и психику.С возрастом наиболее ощутимый оздоровительный эффект мы получаем с объятьями людей, которым доверяем, к которым испытываем теплые чувства. Правда, пожилые люди часто сталкиваются с недостатком таких позитивных тактильных контактов. По этой причине им полезно заводить домашних животных и заботиться о них – это восполняет им нехватку «гормонов счастья», пишет Focus.de.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки говорят о нарциссизме человека.