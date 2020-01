Врач Мясников рассказал об опасности китайского коронавируса и способе защиты от него

View this post on Instagram

СПИД, лихорадка Эбола, чума, бешенство, атипичная пневмония, самые опасные разновидности гриппа- что объединяет все эти заболевания? Да- их потенциальная угроза выкосить значительную часть человечества, что эти заболевания неоднократно и демонстрировали. А ещё? То, что все они зоонозы: инфекции, которые передаются от животных к человеку. Свиньи, обезьяны, птицы, верблюды, летучие мыши, хорьки, куницы, крысы, олени.... В результате мутации вирусы получают способность передаться он животного к человеку. (Ну да, а кто мы, собственно?). А вот следующая мутация может дать вирусу возможность передаваться от человека к человеку. Тот самый китайский короновирус известен с 2002 года и имеет смертность около 10%. Ближневосточный короновирус (источник верблюды и летучие мыши) уже отметился и в Европе и в Америке имеет смертность в среднем 35% (у пожилых-70%). Что мы можем противопоставить? Реально- только строгое соблюдение личной гигиены. Море китайцев приезжают к нам. Сторониться их всех? Но на 2 миллиарда китайцев заболевших что-то около 500 человек. Так что пока паниковать рано. Что будет дальше? 99%, что инфекцию возьмут под контроль. 1%- могут быть проблемы, мягко говоря. До сих пор все предыдущие вспышки удавалось обуздать в зачатке. Давайте рассматривать сегодн ситуацию как напоминание, что надо помнить, что мы все сидим на пороховой бочке и должны максимально внимательно относиться к любым инфекционным болезням. Особенно к гриппу. Вирус гриппа особенно легко мутирует и передаётся от животных к человеку. Короновирус есть везде по Миру. И везде в россии. Значительная часть наших ОРЗ и гастроэнтеритов вызывается коронавирусом. Это для иллюстрации, как вроде мирный вирус может превратиться в монстра.