Врач Мясников рассказал об опасности китайского коронавируса и способе защиты от него
Коронавирусы в целом очень опасны, а новый китайский вирус угрожает человечеству примерно так же, как СПИД. Своим мнением о загадочной пока инфекции из Китая, а также о том, как от нее защититься, поделился врач и телеведущий Александр Мясников.
Главный врач Городской клинической больницы №71, ведущий телепрограммы о здоровье «О самом главном» Александр Мясников высказался о том, что новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) представляет собой ту же угрозу, что и чума, СПИД, бешенство, вирус Эбола, атипичная пневмония и новые виды гриппа. Все эти заболевания трудны в лечении и значительно увеличивают риск смерти для человека. Изначально они передаются людям от животных, но очень быстро мутируют и обретают способность передаваться уже от человека к человеку.
По словам Мясникова, короновирус «есть везде по миру и везде в России». Врач пояснил, что именно коронавирусом вызывается значительная часть ОРЗ и гастроэнтеритов. Конечно, в отношении нового коронавируса нужно быть настороже. Но и паниковать из-за угрозы глобальной эпидемии рано, поскольку серьезного риска этого нет, убежден специалист. История с китайским вирусом, по мнению Александра Мясникова, - это лишь пример того, что вирусы не дремлют, постоянно видоизменяются, а также напоминание о необходимости быть настороже, соблюдать профилактику инфекций.
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СПИД, лихорадка Эбола, чума, бешенство, атипичная пневмония, самые опасные разновидности гриппа- что объединяет все эти заболевания? Да- их потенциальная угроза выкосить значительную часть человечества, что эти заболевания неоднократно и демонстрировали. А ещё? То, что все они зоонозы: инфекции, которые передаются от животных к человеку. Свиньи, обезьяны, птицы, верблюды, летучие мыши, хорьки, куницы, крысы, олени.... В результате мутации вирусы получают способность передаться он животного к человеку. (Ну да, а кто мы, собственно?). А вот следующая мутация может дать вирусу возможность передаваться от человека к человеку. Тот самый китайский короновирус известен с 2002 года и имеет смертность около 10%. Ближневосточный короновирус (источник верблюды и летучие мыши) уже отметился и в Европе и в Америке имеет смертность в среднем 35% (у пожилых-70%). Что мы можем противопоставить? Реально- только строгое соблюдение личной гигиены. Море китайцев приезжают к нам. Сторониться их всех? Но на 2 миллиарда китайцев заболевших что-то около 500 человек. Так что пока паниковать рано. Что будет дальше? 99%, что инфекцию возьмут под контроль. 1%- могут быть проблемы, мягко говоря. До сих пор все предыдущие вспышки удавалось обуздать в зачатке. Давайте рассматривать сегодн ситуацию как напоминание, что надо помнить, что мы все сидим на пороховой бочке и должны максимально внимательно относиться к любым инфекционным болезням. Особенно к гриппу. Вирус гриппа особенно легко мутирует и передаётся от животных к человеку. Короновирус есть везде по Миру. И везде в россии. Значительная часть наших ОРЗ и гастроэнтеритов вызывается коронавирусом. Это для иллюстрации, как вроде мирный вирус может превратиться в монстра.
Защититься от коронавируса, как отмечает Мясников, человек может только путем строгого соблюдения личной гигиены. Он подчеркнул, что известные науке коронавирусы особенно опасны для пожилых людей, и потому совет о личной гигиене особенно актуален для людей старшего возраста.
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