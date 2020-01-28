Фармаколог Александр Хаджидис: не нужно лечить ОРВИ противозаточным «Кагоцелом» и бесполезным «Арбидолом»
Вспышка короновируса породила рекламные кампании иммуномодуляторв - из-за теплой зимы заболеваемость гриппом низкая, так не пропадать же добру. Главный фармаколог Санкт-Петербурга рассказывает, почему арбидол - сомнительный препарат, а "Когацел", еще и опасный.
"Кагоцел» (МНН - госсипол) долго использовался, как противозачаточный препарат, вызывая нарушение сперматогенеза, а потом вдруг стал иммуномодулятором. В конце 1990 годов исследовательская группа ВОЗ по методам регулирования мужской фертильности пришла к заключению, что риск от применения превышает пользу и использование в чистом виде в качестве контрацептива запретили. Применение госсипола, а ныне «Кагоцела» приводило к мужскому бесплодию", - говорит фармаколог в интервью "Доктор Питер".
ИммуномодуляторыЭто мало изученный класс препаратов, эффективность не доказана. Но маркетинг сделал дело: благодаря массированной рекламе, они хорошо продаются в России. В США и европейских странах, группы лекарств «интерфероногены» не существует. Удивляет, что некоторые из них продаются в виде назальных спреев, хотя молекулы действующего вещества плохо всасываются через слизистые оболочки.
"У «Арбидола» проводились клинические исследования, в том числе на солидных клинических базах (НИИ гриппа). Их недостаточно, чтобы утверждать, что «Арбидол» имеет убедительную базу эффективности и безопасности с высокой степенью достоверности, - продолжает Александр Хаджидис. - FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство".Врач подчеркнул, что проблема в концепции "сниженного иммунитета". Иммунитет - это тонкая, многогранная конструкция, в которую имеет смысл вмешиваться при крайне серьезных заболеваниях.
Медикфорум писал как отличит инфаркт миокарда от синдрома "разбитого сердца".
Оставить комментарий