Фармаколог Александр Хаджидис: не нужно лечить ОРВИ противозаточным «Кагоцелом» и бесполезным «Арбидолом»

"Кагоцел» (МНН - госсипол) долго использовался, как противозачаточный препарат, вызывая нарушение сперматогенеза, а потом вдруг стал иммуномодулятором. В конце 1990 годов исследовательская группа ВОЗ по методам регулирования мужской фертильности пришла к заключению, что риск от применения превышает пользу и использование в чистом виде в качестве контрацептива запретили. Применение госсипола, а ныне «Кагоцела» приводило к мужскому бесплодию", - говорит фармаколог в интервью "Доктор Питер".

Иммуномодуляторы

"У «Арбидола» проводились клинические исследования, в том числе на солидных клинических базах (НИИ гриппа). Их недостаточно, чтобы утверждать, что «Арбидол» имеет убедительную базу эффективности и безопасности с высокой степенью достоверности, - продолжает Александр Хаджидис. - FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство".