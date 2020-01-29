Самая старая женщина в мире умерла в Таджикистане в возрасте 126 лет

«Моя мама не болела, но вдруг 25 января нас оставила», - рассказала дочь Рохатой.

Женщина застала три века и жила в трех государствах, при этом не покидая родного дома – Бухарском эмирате, Советском союзе и независимом Таджикистане. Мирзокулова дважды была замужем, родила восемь детей – пятерых дочерей и троих сыновей.Дочь Фотимы рассказала, какой образ жизни вела ее мать. У женщины был спокойный характер и крепкие нервы, политика ее не интересовала, а по-настоящему она любила ухаживать за огородом и домашними животными. Хозяйством Мирзокулова занималась вплоть до 125 лет.О смерти Фотимы сообщила администрация Аштского района страны, где и проживала женщина до самого последнего дня.Стоит отметить, что жительница Таджикистана так и не вошла в Книгу рекордов Гиннеса. По официальным данным, самой старой женщиной на планете до сих пор считается француженка Жанна Луиза Калмент, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.Ранее портал «Медикфорум» писал , что прерывистый пост снижает вероятность заболеваний и увеличивает продолжительность жизни.