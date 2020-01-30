Ученые работают на вакциной против коронавируса - она появится летом
Китайские и американские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса. Если работа будет идти по плану, первые тесты состоятся через три месяца. Вакцинацию могут начать летом.
Первый важный шаг на пути к эффективной вакцинации против коронавируса (nCoV) сделали врачи "Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний" (CDC).
"Они выделили новый вирус, и проанализировали его генетическую информацию", - сказал Сюй Вэньбо, директор Института Вирусных заболеваний.Никогда в истории человечества так быстро не открывали новый патоген, передающийся от неизвестного животного к человеку. Вирус полностью расшифровывали, размножили в клеточной культуре, а имеющиеся знания в виде научных публикаций стали моментально доступны миру.
Вакцины, разработанные против опасных коронавирусов SARS и MERS, могут послужить хорошей основой для разработки прививки против nCoV.
Карантин остается эффективной меройПоступят ли прививки на рынок, зависит от дальнейшего развития эпидемии. Власти Китая последовательно используют наиболее эффективные средства сдерживания заболевания: изоляция пациентов и городов. Сейчас заблокировано 43 миллиона человек.
Инфекция nCoV, по-видимому, приводит к летальному исходу реже, чем коронавирус SARS. Во время вспышки в 2003 году, 800 из 8000 зараженных умерли.
Марк Харрис, вирусолог из "Школы молекулярной и клеточной биологии при Университете Лидса", оценивает уровень смертности в 0,1%. Он принимает во внимание большое количество незарегистрированных случаев пациентов с относительно легким течением заболевания, не обращающихся в клиники, не зарегистрированных в официальной статистике.
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