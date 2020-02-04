Иммунную болезнь приняли за шизофрению
У 30-летней женщины ошибочно диагностировали шизофрению после того, как редкая иммунная болезнь не давала ей спать 10 дней. Заболевание также спровоцировало сильные галлюцинации, в ходе которых женщине казалось, что её преследуют мексиканские наркобароны.
Саманта Редфилд (Samantha Redfield) из Калифорнии в своих галлюцинациях стала жертвой мексиканского наркокартеля, так что врачи диагностировали у неё шизофрению. Только потом они поняли, что у женщины редкая и смертельно опасная иммунная болезнь. Странные симптомы появились у Саманты внезапно в течение двух недель в октябре 2019 года. Её доставили в больницу, где женщина перенесла судорожный припадок. В следующие дни у неё возникли галлюцинации, где сёстры Саманты уже ушли из жизни, из-за чего сама женщина плакала. Когда сканирование мозга и анализы крови не выявили никаких патологий, то пациентку отправили к психиатру, заподозрившему шизофрению. К тому моменту женщина не спала уже почти 10 дней, как пишет The Daily Mail.
Но психиатр пришел к выводу, что у Саманты физиологические, они психологические проблемы. Начались новые обследования, в ходе которых у женщины взяли спинномозговую жидкость. Тогда и был поставлен диагноз - аутоиммунный энцефалит, который заставляет иммунную систему организма атаковать здоровые клетки мозга. Возникающие в ходе этого воспаления и отеки могут приводить к симптомам, напоминающим психоз. В течение двух недель Саманта находилась в больнице и получала лечение, ей фильтровали кровь и удаляли вредные антитела. Теперь Саманта практически полностью восстановилась.
Аутоиммунный энцефалит - серьезное расстройство, нарушающее работу мозга. Оно возникает из-за проблемы с иммунной системой, по ошибке принимающей здоровые ткани в мозге за угрозу и начинает их атаковать, вызывая воспаления и отёки. Не всегда понятна причина развития болезни, иногда она возникает в ходе реакции иммунитета на опухоль. Основные симптомы похожи на грипп, но у людей порой появляются потеря памяти, расстройства сна, проблемы с общением и другие симптомы, связанные с психикой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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