Статины и таблетки от давления не дают права на нездоровую жизнь
Многим кажется, что если они принимают статины и таблетки от гипертонии, то соблюдать все законы здорового образа жизни необязательно. Однако ученые доказали, что 82% получающих эти таблетки набирают лишний вес.
Прием статинов и таблеток от давления не является индульгенцией для людей, ведущих нездоровый образ жизни. Им все равно нужно отказываться от вредных привычек и всерьез браться за ум. Исследование с участием 40 000 человек показало, что принимающие рецептурные препараты люди на 82% чаще сталкиваются с набором лишнего веса. А этот самый вес сведет на нет всю пользу от лекарств, предназначенных для предотвращения опасных для жизни расстройств вроде инфарктов и инсультов.
Так, в Великобритании приблизительно 6 млн человек принимают статины, около одного миллиона - таблетки от повышенного давления. В России эти показатели приблизительно в два-три раза выше. Ученые из Университета Турку в Финляндии убеждены, что при отказе от здорового образа жизни прием данных лекарств становится бессмысленным. Напомним, что статины снижают показатели "плохого" холестерина, и каждый 50-й их потребитель избежит инфаркта и инсульта в следующие 5 лет, с которыми бы он обязательно столкнулся, если бы не принимал таблетки.
Лишний вес - причина заметного увеличения и холестерина, и артериального давления. Если человек набирает лишние килограммы, прием лекарств становится почти бесполезным, либо ему надо менять дозировку и переходить на более мощные препараты. Все эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты. К примеру, антигипертензивные средства ингибиторы кальциевых каналов, как показывали исследования, увеличивают риск рака легких. Об этом пишет Journal of the American Heart Association. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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