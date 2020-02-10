В Новосибирской области с помощью нового томографа спасли человека

"Компьютерный томограф – это уровень оснащения большой городской больницы. МРТ – это уже больница областного уровня. У нас теперь есть и КТ, и МРТ! За ними идет другая диагностика: эндоскопия, УЗИ. Представьте, человек поступает с инсультом, и через 20 минут у него есть результаты КТ, верификация. И мы теперь будем проводить тромболизисы пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Инвалидизация уменьшится минимум на 30 %! Это ведь чьи-то папы, чьи-то мамы, которые не станут инвалидами, которые смогут полноценно жить. Хочу сказать, мы были к этому готовы. В первую очередь готовы кадры: у нас уже были в штате рентгенологи, неврологи, хирурги. Средний медперсонал был полностью готов", - заявил главврач.

Врачи из поселка Ордынское Новосибирской области спасли молодого пациента. Мужчина после падения обратился в районную больницу.Снимок, деланный на обычном рентгеновском аппарате ничего не показал. Но доктора клиники решили сделать еще один снимок на новом компьютерном томографе - его установили в больнице в рамках национального проекта "Здравоохранение".После анализа нового снимка оказалось, что у пациента перелом и эпидуральная гематома - кровь скопилась между мозговой оболочкой и костями черепа. Операция была проведена немедленно, у мужчины теперь имеются все шансы для полного выздоровления.Совсем скоро в больнице Ордынского начнет работать новый магнитно-резонансный томограф, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.По словам главного врача Ордынской ЦРБ Андрея Кондакова, наличие такого оборудования в клинике - это переход на новый уровень.Ранее МедикФорум рассказал о публикации в американском научном журнале материала об участии новосибирских медиков в международном исследовании.