Профилактика катаракты: каротиноиды и витамины действительно помогают
С возрастом мы становимся склонными к развитию катаракты, ухудшающей зрение и вызывающей слепоту. Чтобы предотвратить это, ученые предлагают есть больше продуктов, богатых витаминами и каротиноидами. Эти питательные вещества помогают предотвратить возникновение возрастной катаракты.
Более ранние исследования обнаружили связь между потреблением каратиноидов со снижением риска развития катаракты у пожилых людей. Но ни одно из существующих исследований не рассматривало значение для профилактики.
Чтобы решить проблему, ученый Хонг Цзян с коллегами из университета Сиань Цзяотун (XJTU) и Университета Южной Австралии провел метаанализ 20 исследований. Восемь были рандомизированными контролируемыми, остальные - когортными. Все работы изучали взаимосвязь между возрастным риском катаракты и потреблением витаминов и каротиноидов.
Результаты метаанализа опубликованы в Американском журнале клинического питания.
Обнадеживающие результатыПотребление большинства витаминов и каротиноидов связано со значительно более низким риском возрастной катаракты в когортных исследованиях. Витамины А, С и Е снижают риск помутнения в линзах глаз. То же самое делают каротиноиды - бета-каротин, лютеин и зеаксантин.
На каждые 10 миллиграммов в день (мг/день) увеличение потребления лютеина и зеаксантина риск снижается на 26%.
«Если бы мы могли отложить начало развитие катаракты на 10 лет, это могло бы вдвое сократить число людей, нуждающихся в операции», - говорится в исследовании.
Медикфорум писал о витамине Д, уменьшающим лекарственную устойчивость клеток.
Оставить комментарий