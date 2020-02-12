Немецкие медики назвали 5 признаков слишком высокого уровня сахара в крови
Немецкие медики, выступившие экспертами на портале Freundin.de, предупредили, что на слишком высокий уровень сахара в крови могут указывать признаки, часто воспринимаемые как симптомы незначительных недомоганий. Специалисты назвали такие «безобидные» изменения в работе организма.
Одним из первых признаков слишком высокого уровня сахара в крови является возросшее желание пить для утоления жажды и участившиеся походы в туалет «по-маленькому», в том числе по ночам. По словам медиков, это связано с работой регуляционных механизмов тела, которое пытается освободиться от излишков сахара: жажда и питье жидкостей помогают от сгущения крови из-за повышенной концентрации глюкозы, мочеиспускание выводит ее из организма.
Другим признаком слишком высокого уровня сахара являются периодические приступы усталости, упадка сил. Медики поясняют, что подобная слабость возникает как следствие сгущения крови, влияющего на замедление кровотока по органам и тканям. Их клетки недополучает кислород и питательные вещества, что провоцирует чувство изнуренности.
Среди остальных начальных признаков – проблемы зрения (расплывчатость в глазах, затруднения при чтении), ухудшение памяти и других когнитивных функций. Чрезмерное содержание сахара ухудшает работу мозга, когда вызывает нарушения в кровообращении, - при этом повышается риск болезни Альцгеймера, отмечают немецкие эксперты.
Также признаком слишком высокого уровня сахара в крови являются неприятные ощущения в конечностях: жжение, рези, покалывания, боль. Подобные нарушения возникают в связи с повреждением нервных волокон, обеспечивающих нормальную температурную и болевую чувствительность. Особенно важно обращать внимание на ночные боли в ногах.
Ученые призывают не игнорировать данные проявления. Повышенное содержание глюкозы в крови может быть сигналом появившегося у человека предиабета и диабета. Без коррекции и терапии данное состояние чревато развитием крайне опасных нарушений сердца, почек, мозга, поджелудочной железы.
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