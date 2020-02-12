Медики назвали способы контролировать диабет 2 типа без лекарств

«Овощи и несладкие фрукты, а также цельные зерна, богатые клетчаткой и другими питательными веществами, должны быть основной частью меню. Остальное - продукты с низким содержанием калорий, жиров, сахара, соли», - дали совет эксперты.

«Регулярные упражнения позволяют контролировать уровень сахара в крови без использования лекарств», - констатируют медики.

«Важно проходить регулярные медосмотры, чтобы не только контролировать свое состояние, но и защищаться от других возможных осложнений», - рекомендуют ученые.

«Защищаться от стресса важно, поскольку он побуждает организм вырабатывать в больших количествах кортизол, что нарушает синтез других гормонов, в том числе инсулина», - пояснили медработники.