Медики назвали способы контролировать диабет 2 типа без лекарств
По словам медиков, факторы, повышающие риск диабета 2 типа, вполне подвластны контролю человека. Они назвали способы, позволяющие не только снизить вероятность заболевания, но и лучше справляться с ним без лекарств, - об этом сообщает журнал Times Now.
Есть здоровую пищу. Питание - один из важнейших аспектов в терапии диабета 2 типа. Здоровый, правильно составленный рацион эффективно помогает контролировать процессы, провоцирующие недуг.
«Овощи и несладкие фрукты, а также цельные зерна, богатые клетчаткой и другими питательными веществами, должны быть основной частью меню. Остальное - продукты с низким содержанием калорий, жиров, сахара, соли», - дали совет эксперты.
Они подчеркивают: важно не только помнить о том, что употребляется в пищу, но и контролировать размер порций.
Быть физически активным. Увеличение физической активности в повседневной жизни помогает лучше справляться с диабетом 2 типа, снижает риск ожирения и других ассоциированных состояний.
«Регулярные упражнения позволяют контролировать уровень сахара в крови без использования лекарств», - констатируют медики.
Регулярно проверяться. Диабет означает не только высокий уровень сахара в крови, но и вероятность осложнений в работе почек и сердца, предупреждают врачи.
«Важно проходить регулярные медосмотры, чтобы не только контролировать свое состояние, но и защищаться от других возможных осложнений», - рекомендуют ученые.
Управлять стрессом. Уменьшить его влияние можно с помощью медитации, временного отказа от гаджетов и интернета, общения с друзьями и близкими.
«Защищаться от стресса важно, поскольку он побуждает организм вырабатывать в больших количествах кортизол, что нарушает синтез других гормонов, в том числе инсулина», - пояснили медработники.
В то же время они отмечают: возможность контролировать диабет 2 типа без лекарств не означает, что нужно прекращать принимать препараты, уже назначенные врачом. С ним необходимо предварительно обязательно проконсультироваться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на слишком высокий уровень сахара в крови.
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