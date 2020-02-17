В Таганроге на прошлой неделе два человека попали в больницу с гриппом
Заболеваемость ОРВИ на родине Чехова пока ниже эпидемиологического уровня.
За минувшую неделю количество регистрируемых в Таганроге случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилось на 4,5%.
Как сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора, в период с 7 по 13 февраля в городе выявлено 1780 заболевших ОРВИ, неделей ранее — 1703.
16 заразившихся госпитализированы, 14 из них — дети в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости ОРВИ составил 71,5 на 10 тысяч населения. Этот показатель ниже эпидемического порога.
При этом в Таганроге на прошлой неделе попали в больницу два человека с гриппом, вызванным вирусом группы В. Еще один заболевший был госпитализирован неделей раньше.
Стоит знать, что грипп – это тоже ОРВИ, возбудителями которой являются вирусы из группы ортомиксовирусов. Грипп является наиболее опасной респираторной вирусной инфекцией. Практически у всех ОРВИ имеются общие опорные признаки:
· острое начало (человек может слечь в постель буквально за считанные часы), проявляющееся резким повышением температуры до высоких значений;
· сильные головные и мышечные боли;
· развитие интоксикационного синдрома;
· присоединение острого ринита (заложенности носа, чихания, обильного выделения серозной или гнойной слизи);
· присоединение острого фарингита (боли и першения в глотке) и кашля.
В отличие от других ОРВИ грипп почти всегда приобретает тяжёлые формы и при отсутствии лечения осложняется опасными бактериальными инфекциями.
Если другие формы ОРВИ возникают спорадически, то грипп способен вызывать массовые вспышки и эпидемии, а некоторые его штаммы – даже пандемии. Вирусы гриппа отличаются от остальных возбудителей ОРВИ способностью мутировать, из-за чего иммунитет, приобретённый переболевшими гриппом лицами, не способен предотвратить повторную инфекцию с новым подтипом вируса.
В конце прошлого года в Таганроге свирепствовала внебольничная пневмония. По данным Роспотребнадзора города, всего в южном городе выявлено 43 случая внебольничной пневмонии за неделю, это на 21 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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