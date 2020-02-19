В Ростовской области ожидается новая вспышка гриппа
Непривитым гражданам настойчиво не рекомендуется ходить гулять в места большого скопления людей.
Согласно данным Роспотребнадзора по Ростовской области, количество заболевших уменьшается, но все еще находится на уровне эпидемии – заболеваемость на 13,9% выше эпидемического порога. За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 5%.
Медики хоть и рапортуют об уменьшении количества больных простудными вирусами, но предупреждают, что резкий скачок заболеваемости может случиться из-за массовых празднований 23 февраля и 8 марта.
На данный момент, по данным Роспотребнадзора, с 10 по 16 февраля в Ростовской области зарегистрировано более 24,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это на 4 тысячи заболевших больше, чем неделей ранее.
Что касается непосредственно Ростова, то за минувшую неделю за помощью к врачам с симптомами ОРВИ обратились более 7000 человек.
У 22 дончан лабораторно был подтвержден диагноз грипп, который представлен вирусом гриппа В и вирусом гриппа А(Н1N1) pdm09.
Дончанам, не поставившим прививку от гриппа, в праздничные дни рекомендуют воздержаться от посещения массовых гуляний. Также жителям областного центра рекомендуют полноценно питаться, принимать витамины и не забывать о зарядке.
А еще ученые Южного научного центра РАН предупреждают о возможной вспышке туляремии, которую переносят грызуны. Их количество быстро растет в некоторых регионах Ростовской области, пишет издание РИА «Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника ЮНЦ РАН Никиту Панасюка.
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