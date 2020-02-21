Овощи с инулином восстанавливают микробиом кишечника, но ненадолго
Сбалансированный кишечный микробиом необходим для хорошего здоровья. Достижение идеального баланса между вирусами, грибками и бактериями в организме предотвращает болезни. Этот баланс повышает иммунитет, укрепляет сердце, помогает контролировать вес. Может ли употребление овощей с высоким содержанием фруктанов инулина помочь достичь этого баланса?
Ученые спорили на этот счет. Исследование, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", показало, что польза от употребления овощей носит временный характер, не приводит к длительным изменениям в микробиоме.
ИсследованиеКоманда провела исследование с 26 здоровыми участниками. В течение двух недель их просили придерживаться контролируемой диеты на основе богатых инулином овощей. Анализы брались до и после испытания, а затем снова через три недели. Были проведены оценки поведения, связанного с пищевыми продуктами, потребления питательных веществ, микробной ферментации, состава фекальной микробиоты и различных желудочно-кишечных симптомов.
Ученые обнаружили,что употребление богатых инулином овощей временно вызывали изменения в микробиоме, они не были устойчивыми, пропали после трехнедельного наблюдения. Участники получили положительные результаты во время испытания, многие из них заявили, что дольше чувствовали сытость, тяга к соленой, сладкой и жирной пище была снижена. Но для поддержания эффектов участники должны были бы продолжать употреблять богатую инулином растительную пищу на постоянной основе.
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