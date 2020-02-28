Отрегулируйте сон при помощи низкой температуры в спальне и "холодной головы"
Переели "неправильной" пищи? Шумные соседи? Вечная карусель мыслей? Существует много причин плохого сна. Одной из них является температура - в комнате и на подушке. Для хорошего, полноценного сна, необходимо, что она она не была слишком высокой. Температура в спальне должна быть между 16 и 18 градусами - намного ниже того, что обычно называют комнатной температурой.
Если возникают трудности с засыпанием, этот трюк может помочь - сохраняйте голову холодной. Такой совет дает профессор Инго Фробозе, руководитель Института лечебной физкультуры в Немецком спортивном университете Кельна.
"Холодная голова" подразумевается в прямом и переносном смысле. Во-первых, люди с трудностями сна могут пытаться сохранять низкую температуру головы. Можете сделать это, встряхивая на балконе на свежем воздухе перед сном или положив ее (хорошо упакованной) в холодильник на короткое время.
Во-вторых, важно регулировать мыслительный процесс в голове перед сном. Это тоже относится к тезису сохранению "Холодной головы". Фробосе рекомендует медитацию или чтение в течение 30 минут, сознательное избегание захватывающих фильмов, сериалов или напряженных видов спорта. Смартфон и Ко должны использоваться при острой необходимости. Синий индикатор на дисплее подавляет усталость на физиологическом уровне, а на эмоционально возможно легко столкнуться с новыми волнениями при серфинге в Интернете.
Медикфорум писал, можно ли заразиться коронавирусом через поверхности.
Оставить комментарий