Эксперты считают, что коронавирус никак не повлияет на экономику Ростовской области
По их утверждениям, продукты из Китая в регионе не реализуются.
Эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш успокоил жителей Ростовской области заявлением, что смертельная эпидемия, начавшаяся в китайском городе Ухань и вышедшая далеко за его пределы, никак не повлияет на экономику региона. По его словам, на Дону просто не реализуются товары из страны Восходящего солнца. А посылки из AliExpress совершенно безопасны для получателей.
Ранее говорилось, что даже если коронавирус и попадает в посылки из Китая, он просто не доживает до того, как у него появится возможность кого-то заразить при распаковке товара. Пневмония COVID-19 недолговечна во внешней среде, поэтому успевает погибнуть до того, как получатель получит заказанное.
Особенно это актуально сейчас, когда AliExpress принялась массово задерживать отправления.
Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова призвала любителей интернет покупок не волноваться по этому поводу, Китай уже на 80% восстановил свои производственные мощности после эпидемии и в скором времени выйдет на прежние объемы и сроки.
Кстати, заверения экспертов по поводу отсутствия на рынке Ростовской области китайских товаров можно подвергнуть некоторому сомнению. Китайские вещи продаются, и их очень много. Есть в ассортименте не только промышленные товары, но и продукты.
В частности, тот же чеснок и имбирь, стоимость которых после объявления эпидемии резко подскочила, а количество на полках магазинов сократилось. Касается это и других овощей и фруктов, от поставки которых действительно были вынуждены отказаться сетевые маркеты.
Кстати, ученые полагают, что уже имеющиеся на рынке антибиотики могут использоваться при лечении коронавируса. Эксперты Норвежского университета науки и технологии уверяют, что несколько противовирусных средств, а также 4 антибиотика для лечения стафилококковой инфекции и расстройств кожи останавливали вирус в ходе лабораторных испытаний. Поэтому лекарства могут пройти переназначение и применяться в качестве средства лечения коронавируса первой очереди. Данная информация полностью противоречит сведениям Центров по контролю и профилактике болезней США и Всемирной организации здравоохранения, которые утверждают, что антибиотики не работают против вирусов, а их использование может привести к развитию антибиотикорезистентности.
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