Потребление фруктов во время беременности стимулирует развитие мозга у ребенка - исследование



- Хотя результаты (оригинального) исследования были впечатляющими, они не смогли установить, что потребление фруктов, а не другие факторы, вызвали улучшение познавательной способности у детей». «Исследование было продолжено на основе результатов оригинального когортного исследования CHILD, которое показало, что потребление фруктов беременными влияет на показатели познания у младенцев вплоть до одного года после рождения», - говорит доктор психологии Клэр Скавуццо, соавтор Ведущий автор исследования.- Хотя результаты (оригинального) исследования были впечатляющими, они не смогли установить, что потребление фруктов, а не другие факторы, вызвали улучшение познавательной способности у детей».

«Наши результаты повторили то, что было обнаружено ранее. Контролируемым, изолированным способом мы смогли подтвердить роль пренатального воздействия фруктов на когнитивное развитие новорожденных», - пояснила Скавуццо. - Мы считаем, что это особенно ценная информация для беременных, поскольку она предлагает немедикаментозное диетическое вмешательство для ускорения развития мозга ребенка».