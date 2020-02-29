Потребление фруктов во время беременности стимулирует развитие мозга у ребенка - исследование
Результаты исследования в Университете Альберты (Канада) подтверждают, что беременные женщины, которые едят больше фруктов во время беременности, могут стимулировать когнитивное развитие своих детей.
«Исследование было продолжено на основе результатов оригинального когортного исследования CHILD, которое показало, что потребление фруктов беременными влияет на показатели познания у младенцев вплоть до одного года после рождения», - говорит доктор психологии Клэр Скавуццо, соавтор Ведущий автор исследования.Чтобы определить, действительно ли фрукты являются фактором, влияющим на познавательные способности младенца, ученые стремились повторить результаты первоначального исследования.
- Хотя результаты (оригинального) исследования были впечатляющими, они не смогли установить, что потребление фруктов, а не другие факторы, вызвали улучшение познавательной способности у детей».
- Хотя результаты (оригинального) исследования были впечатляющими, они не смогли установить, что потребление фруктов, а не другие факторы, вызвали улучшение познавательной способности у детей».
Они обнаружили, что у крыс-младенцев, рожденных от матерей, чей рацион был дополнен фруктовым соком, результаты тестов на память значительно лучше.
«Наши результаты повторили то, что было обнаружено ранее. Контролируемым, изолированным способом мы смогли подтвердить роль пренатального воздействия фруктов на когнитивное развитие новорожденных», - пояснила Скавуццо. - Мы считаем, что это особенно ценная информация для беременных, поскольку она предлагает немедикаментозное диетическое вмешательство для ускорения развития мозга ребенка».
Исследование "Пренатальное воздействие фруктового сока улучшает консолидацию памяти у крыс" было опубликовано в журнале PLOS ONE.
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